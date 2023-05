Dallagnol critica powerpoint do governo Lula: '1ª vitória foi me cassar'

440

Dallagnol acha que o governo Lula debochou de sua cassação ao fazer uma publicação em alusão ao powerpoint usado por ele durante a Operação Lava-Jato (foto: Reprodução/Câmara dos Deputados) O ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) criticou o governo Lula por ter feito uma publicação nas redes sociais com alusão ao PowerPoint usado pelo ex-procurador durante a Operação Lava-Jato.

Para Dallagnol, a postagem foi parte de um "revanchismo". Na opinião dele, a cassação do seu mandato pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) "é a primeira grande vitória" do governo Lula.









Dallagnol ainda disse que o governo Lula "não tem projeto". "Nós vivemos um governo de vingança".





Basta ver esse PowerPoint fake, não tem o número de feitos que tinha o PowerPoint original, não tem nem o número de setas, por que? Porque o governo não fez nada. A primeira grande vitória desse governo, vamos falar a verdade, foi ter me cassado. Não fizeram nada pelo país até agora. E ainda fazem esse revanchismo, esse deboche comigo, com a minha cassação", disparou Dallagnol.

Powerpoint de Lula

Horas após a cassação do mandato de Dallagnol, o governo federal fez postagem em suas redes sociais fazendo alusão ao powerpoint do então coordenador da força-tarefa da Operação Lava -Jato sobre o presidente Lula.





Na imagem, o governo destaca que em 137 dias da nova gestão, a inflação está caindo; valorização do salário mínimo; Minha Casa, Minha Vida; Mais Médicos, entre outros feitos.

Em setembro de 2016, Dallagnol apresentou uma imagem que colocava Lula como figura central na investigação. O nome do presidente aparecia no centro com outros 14 círculos com expressões como "Reação de Lula", "Pessoas próximas no mensalão", "Expressividade", "Vértice Comum" e outros.