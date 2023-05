Estreia do 'Linha direta' relembra caso Eloá e gera críticas a Sônia Abrão

A participação de Sônia Abrão no sequestro de Eloá foi decisiva para o desfecho do caso, segundo o promotor de Justiça ouvido pela 'Linha direta' (foto: Fábio Rocha/Rede Globo/ Divulgação / Reprodução)

Nessa quinta-feira (4/5), o programa ‘Linha direta’, da TV Globo, voltou a ser exibido. Na reestreia, o caso escolhido foi o Eloá, a adolescente de 15 anos que foi mantida em cárcere privado e assassinada pelo ex-namorado, Lindemberg Alves.

O caso aconteceu em 2008 e marcou a história do jornalismo brasileiropor causa da cobertura midiática feita na ocasião. Na época, os apresentadores de TV chegaram a conversar ao vivo com o sequestrador ou pedir para que ele acenasse na janela se estivesse assistindo aos programas.



A Globo fez um mea-culpa ao mostrar que a repórter Zelda Mello conversou ao vivo com Lindemberg. Mas, sem citar nomes, o programa relembrou a interferência da apresentadora da RedeTV, Sônia Abrão. Ela fez uma entrevista ao vivo no ‘A tarde é sua’ e chegou a tentar negociar com o sequestrador.

O promotor de Justiça, Antonio Nobre Folgado, apontou como essa ação atrapalhou o andamento da ação e levou ao final trágico de Eloá. "Chegou um momento em que uma apresentadora de televisão se colocou na posição de negociadora. Ela começou a negociar, interrompendo a negociação da polícia. Não sei se você sabe, mas nesse dia, no dia 15 à tarde, havia um acordo feito entre o capitão do GATE, o irmão da Eloá, o Douglas, e o próprio Lindemberg, para ele se render", disse ao ‘Linha direta’.

Para ele, Lindemberg voltou atrás, ao perceber que estava em alta. "Pouco tempo depois, entra essa apresentadora e tenta resolver ela própria a situação. O Lindemberg percebe que está ao vivo para o Brasil inteiro e ele resolve prolongar essa situação, porque ele era o centro das atenções", afirmou.

Recentemente, Sônia disse não se arrepender de ter feito a entrevista. "Estava apresentando o programa quando o diretor me avisou que o Lindemberg estava na linha. Com minha experiência jornalística, conversei com ele. E falei com a Eloá também. No meio da conversa, ele cortou e desligou. Todo mundo me assistiu, a polícia, a imprensa, o público. De jeito nenhum me arrependi, fiz uma cobertura perfeita, isso que as pessoas não aceitam", defendeu ao programa ‘Morning show’, da Jovem Pan.

Nas redes sociais, Sônia está sendo chamada de verdadeira vilã do caso. Os internautas também lembram a espetacularização feita pela Record e pela própria Globo. Confira as críticas:

Sônia Abrão foi uma vilã no caso Eloá, mas não foi a única. Outras emissoras entrevistaram o sequestrador ao vivo. E a Nayara, uma menina de 15 anos, foi explorada em várias entrevistas após o caso, inclusive no Fantástico. Essa é uma cena do doc Quem matou Eloá?, da Lívia Perez: pic.twitter.com/15Eh5ytQeS %u2014 Vida de Jornalista (@vida_jornalista) May 5, 2023

Em meio as negociações, Sonia Abrão torceu ao vivo pelo casamento entre Eloá e seu assassino, Lindemberg. #LinhaDiretapic.twitter.com/xXTeQHa69G %u2014 CHOQUEI (@choquei) May 5, 2023

Esse caso da Eloá é bizarro



- Polícia permitindo a volta da Nayara pro cativeiro

- Ana Hickmann pedindo pra Lindemberg dar "tchauzinho" pra câmera

- Sônia Abrão ligando ao vivo pro sequestrador

- Será que a polícia pensou em colocar sonífero na comida pra eles?#LinhaDireta pic.twitter.com/C7QX0vYrcG %u2014 Juan Prado %uD83E%uDE90%uD83E%uDD81%uD83E%uDD8B (@eujuanprado) May 5, 2023

Sonia Abrão foi terrível, mas o caso Eloá também teve isso#LinhaDireta pic.twitter.com/UJSqq0smLE %u2014 Paulo Pacheco (@ppacheco1) May 5, 2023

E essa COVEIRA da Sonia Abrão ainda foi convidada pra ser entrevistada no documentário sobre o assassinato da Daniella Perez. Essa mulher não era nem pra ter um emprego hoje #LinhaDireta pic.twitter.com/GWAeQorUKS %u2014 luis (@oboynoveleiro) May 5, 2023