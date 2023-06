Sabrina Sato nega romance com ex-BBB Paulo André

677

Apresentadora desmentiu os rumores. (foto: Reprodução/Instagram)

Contrariando os rumores, a apresentadora Sabrina Sato afirma não estar interessada em um novo relacionamento. Desde que anunciou o término de seu casamento com Duda Nagle, a apresentadora já foi envolvida em especulações de affairs com Cauã Reymond e Paulo André. Na última quinta-feira (1º/6), fontes alegaram que Sabrina e o ex-participante do Big Brother Brasil estariam vivendo um romance discreto, longe das atenções midiáticas.





Nascida em 1981, Sabrina Sato Rahal é uma modelo, atriz e apresentadora brasileira. Natural de Penápolis, interior de São Paulo, ela se tornou conhecida após participar da terceira edição do reality show Big Brother Brasil, da Globo. Desde criança, Sabrina aspirava a uma carreira artística e estudou balé clássico, teatro, dança contemporânea e cinema. Adulta, tirou o registro de atriz e mudou-se para o Rio de Janeiro, onde ingressou na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) para estudar dança.





Em sua trajetória, Sabrina atuou na novela Cortina de Vidro (1989), do SBT, e na teledramaturgia Porto dos Milagres, além de integrar o grupo de dançarinas do Domingão do Faustão e ser eleita Garota do Tempo pelo jornal carioca O Dia, em 2000. Entretanto, foi em 2003, após sua participação no BBB3 e envolvimento com Dhomini, que a paulista conquistou o Brasil com seu carisma.





Depois de sair do programa, Sabrina foi convidada pela Playboy para posar nua e, no mesmo ano, entrou para o elenco do programa humorístico Pânico na TV, onde ficou por 10 anos. Além de atuar como atriz, modelo e apresentadora, também já dublou personagens em filmes como A Terra Encantada de Gaya e Asterix e os Vikings, além de brilhar em desfiles de carnaval como rainha de bateria e musa de grandes escolas de samba.





Recentemente, Sabrina anunciou sua saída da Record, emissora na qual trabalhou por oito anos, para assumir o comando de Desapegue Se For Capaz, do GNT, e integrar a nova temporada do Saia Justa. Em suas redes sociais, a apresentadora fez um desabafo sobre a mudança e falou sobre seu amadurecimento profissional.





Quanto aos boatos de um romance com Paulo André, a assessoria de imprensa de Sabrina negou a informação. A própria apresentadora também fez questão de desmentir os rumores em uma foto publicada em seu Instagram, afirmando estar ocupada com gravações, trabalho e cuidados com a família, sem tempo para envolvimentos amorosos.