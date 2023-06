Luana Piovani comemora vitória na Justiça contra Pedro Scooby

677

Piovani compartilhou uma suposta vitória no processo judicial que trava contra Scooby em Portugal (foto: Reprodução/Instagram)

Luana Piovani e Pedro Scooby divergem mais enquanto se alfinetam nas redes sociais. Na última quarta-feira (31/5), a atriz compartilhou uma suposta vitória no processo judicial que trava contra o ex-marido em Portugal.

"Uau, doutora Maria, finalmente sem mordaça", disse ela, em diálogo com a advogada nos stories do Instagram. "Agora volto a ser a comunicadora que sempre fui, com todos meus direitos preservados. Eu falo sobre quem eu quiser e deixar de querer, mas com a graça de Deus. A maturidade serve para alguma coisa, então vamos colocar luz no que merece. Obrigada. Eu celebro e sei que muitas de vocês celebram também."

Já os advogados de Pedro Scooby não confirmam a suposta mudança. "Sobre a declaração da Luana nos stories, não existe qualquer alteração dessa decisão", disse a nota encaminhada pela assessoria.

"O que verdadeiramente aconteceu, foi que o recurso solicitado pela Luana foi enviado para o tribunal de segunda instância, para ser avaliado pelo juiz do tribunal da relação. O recurso foi enviado hoje, no dia 31 de maio, para o tribunal da relação de Lisboa, onde será definido se merece uma nova decisão. Até o julgamento da segunda instância, mantém-se a decisão da primeira. Ou seja, o processo ainda é favorável ao Pedro", diz o restante do comunicado.

Separados desde 2019, a atriz compartilhou em janeiro de 2023 que o ex-marido teria aberto processo que proibia a exposição da situação judicial.

Luana também falou sobre a reação dos filhos à briga na Justiça. "O Dom ficou bem abalado. Os gêmeos conseguem seguir mais a vida deles sem deixar se resvalar. Mas o Domzuco, não", disse.