Jade Picon se emociona ao falar sobre pai e carreira no Encontro

A jovem comentou sobre sua estreia na novela Travessia. (foto: Instagram/Reprodução) A atriz e influenciadora digital Jade Picon, de 21 anos, marcou presença no programa Encontro, transmitido pela Rede Globo, nesta sexta-feira (2/6). Durante sua participação, Jade se emocionou ao ouvir um recado carinhoso de seu pai, Carlos Picon, e aproveitou a oportunidade para falar sobre a importância dele em sua vida e carreira.





"Estou realizada por estar aqui no Encontro, pois não precisei ganhar uma Prova do Anjo no BBB para ver um vídeo da minha família na Globo. Meu pai é uma grande inspiração para mim, já que, desde pequena, eu o acompanhava no trabalho e presenciava seu esforço e dedicação para construir um lar e proporcionar o melhor para nós. Ele é, sem dúvidas, meu modelo de vida", afirmou Jade.





A jovem também comentou sobre sua estreia como atriz na novela Travessia e como essa experiência impactou sua carreira. "Foi a realização de um grande sonho e a descoberta de uma nova profissão que desejo continuar seguindo", revelou ela.





Jade Picon ainda abordou a questão das críticas que enfrentou por sua atuação em 'Travessia' e como lidou com a situação. "Não sinto vergonha de mostrar que estou em um processo de aprendizado. A vida é feita de processos, e aconteceu de eu aprender isso diante de 40 milhões de pessoas. Porém, isso não me impediu de viver um sonho tão grande", explicou a atriz e influenciadora.