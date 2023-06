Grazi Massafera esclarece expectativas sobre retorno com Cauã Reymond

677

(foto: Instagram/Reprodução)

A atriz Grazi Massafera falou sobre as expectativas do público em relação a um possível retorno de seu relacionamento com o ator Cauã Reymond. O casal, que tem uma filha de 11 anos chamada Sofia, esteve junto entre 2007 e 2013. Os fãs do ex-casal demonstram entusiasmo com a ideia de uma reconciliação, mas Grazi afirmou que a relação atual com Cauã é somente como pais de Sofia.





Em entrevista à revista Quem, Massafera esclareceu: 'Somos parceiros em relação à criação da Sofia e só. Tudo que está na imaginação das pessoas diz respeito a elas e não a nós'. A atriz também foi questionada sobre como ela e Cauã lidam com a expectativa do público e respondeu: 'A gente lida muito bem com isso, porque é uma parceria que vai ser para a vida toda em relação à nossa filha.'





Grazi reforçou a amizade e a parceria com Cauã, mas deixou claro que não há nada além disso entre eles.