Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda definem data de casamento para 2024

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda estão juntos há 11 anos. (foto: Reprodução/Instagram) Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda, juntos há 11 anos, anunciaram recentemente que pretendem oficializar a união em 2024. O casal revelou que está considerando duas datas para a cerimônia: 17 de agosto, aniversário de Zezé, ou 3 de outubro, aniversário de Graciele. O próprio cantor confirmou a informação em entrevista ao Gshow.





Apesar de não terem oficializado a relação no papel, Zezé e Graciele já vivem juntos há algum tempo. Em conversa com o Splash, Graciele mencionou que, embora sinta-se casada com Zezé, sente preguiça de organizar uma festa de casamento.





Zezé Di Camargo também compartilhou planos futuros com a noiva, incluindo a possibilidade de ter filhos juntos, conforme mencionou em entrevista anterior. O casal está sempre presente nas redes sociais, compartilhando momentos de suas vidas e demonstrando apoio mútuo em suas carreiras e projetos pessoais.