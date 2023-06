Venda de ingressos para shows de Taylor Swift no Brasil começa hoje (6/6)

677

The Eras Tour' reúne os grandes sucessos da carreira de Taylor Swift, passando por cada um de seus 10 álbuns (foto: Reprodução / Instagram/ Taylor Swift)

Cinco meses antes da cantora Taylor Swift desembarcar no Brasil para três shows da ‘The Eras Tour’, começa a venda dos ingressos para as apresentações. Hoje (6/6), começa a pré-venda das entradas, exclusivamente para os fãs que iriam participar da turnê ‘Lover’, em outubro de 2020. A passagem da americana pelo país foi cancelada por conta da pandemia de Covid-19.

Esses fãs terão entre as 10h de hoje até às 23h59 de amanhã para garantirem seus ingressos na pré-venda. Porém, a expectativa é que as entradas reservadas para esse momento se esgotem antes. Para comprar, é preciso usar o mesmo e-mail cadastrado na T4F para a compra dos ingressos de 2020. Os swifties também poderão usar o crédito no site para efetuar a compra.

A venda será realizada tanto no site oficial, quanto nas bilheterias, conforme o funcionamento de cada uma delas. Os clientes que acessarem a página antes da abertura da venda não têm vantagem na hora da compra. Já que quem estiver na pré-fila no momento do início receberá um número aleatório.

Às 10h da próxima sexta-feira às 23h59* do sábado, os clientes do C6 Bank Mastercard também terão uma pré-venda exclusiva, sujeita a estoques. Já a venda oficial começa no dia 12 de junho, às 10h.

Taylor Swift no Brasil

Os shows de Taylor Swift serão realizados no Rio de Janeiro, no dia 18 de novembro, e em São Paulo, nos dias 25 e 26 de novembro. As apresentações serão no Estádio Nilton Santos (Engenhão) e no Allianz Parque, respectivamente.

Na apresentação carioca, os ingressos variam entre R$ 240 e R$ 950. Já em São Paulo, de R$ 190 a R$ 1.050. Também podem ser adquiridos pacotes VIPs, que oferecem algumas vantagens. Confira os preços:

RIO DE JANEIRO

CADEIRA SUPERIOR LESTE: R$ 240 (meia-entrada); R$ 480 (inteira);

CADEIRA SUPERIOR OESTE: R$ 240 (meia-entrada); R$ 480 (inteira);

PISTA: R$ 325 (meia-entrada); R$ 650 (inteira);

CADEIRA INFERIOR LESTE: R$ 375 (meia-entrada); R$ 750 (inteira);

CADEIRA INFERIOR OESTE: R$ 375 (meia-entrada); R$ 750 (inteira);

PISTA PREMIUM: R$ 475 (meia-entrada); R$ 950 (inteira)

SÃO PAULO

CADEIRA SUPERIOR NORTE A: R$ 190 (meia-entrada); R$ 380 (inteira);

CADEIRA SUPERIOR NORTE B: R$ 190 (meia-entrada); R$ 380 (inteira);

CADEIRA INFERIOR NORTE A: R$ 240 (meia-entrada); R$ 480 (inteira);

CADEIRA INFERIOR NORTE B: R$ 240 (meia-entrada); R$ 480 (inteira);

CADEIRA SUPERIOR: R$ 250 (meia-entrada); R$ 500 (inteira);

CADEIRA INFERIOR: R$ 375 (meia-entrada); R$ 750 (inteira);

PISTA PREMIUM: R$ 525 (meia-entrada); R$ 1.050 (inteira).

PACOTES VIPS

…READY FOR IT (R$ 1.250)

Um ingresso no setor Cadeira Superior*

Entrada prioritária e adiantada no setor (Early-Entry & First Access)

Conjunto especial de quatro (4) prints da Taylor Swift

Merchandise VIP exclusiva da Taylor Swift

Tote bag comemorativa da Taylor Swift | The Eras Tour

Pin, adesivos e postcard colecionáveis

Ingresso colecionável do show

Um cordão e laminado comemorativo da turnê

KARMA IS MY BOYFRIEND (R$ 1.750)

Um ingresso no setor Cadeira Inferior*

Entrada prioritária e adiantada no setor (Early-Entry & First Access)

Conjunto especial de quatro (4) prints da Taylor Swift

Merchandise VIP exclusiva da Taylor Swift

Tote bag comemorativa da Taylor Swift | The Eras Tour

Pin, adesivos e postcard colecionáveis

Ingresso colecionável do show

Um cordão e laminado comemorativo da turnê

IT’S BEEN A LONG TIME COMING (R$ 2.250)