Fãs pedem participação de Paula Fernandes em álbum de Taylor Swift

Taylor Swift chegou a cantar com Paula Fernandes, em seu pocket show no Rio de Janeiro, 2012 (foto: Instagram / Taylor Swift / Paula Fernandes)

Após a cantora Taylor Swift divulgar, nessa segunda-feira (5/6), as músicas que estarão na regravação do álbum ‘Speak now’, os fãs brasileiros notaram que está faltando algo do lançamento de 2010: uma versão da canção ‘Long live’ com a participação da sertaneja Paula Fernandes.

A gravação misturava trechos em inglês e português e foi um sucesso no país. A música ainda fez parte da trilha sonora de ‘Avenida Brasil’, como tema dos protagonistas Nina/Rita (Débora Falabella) e Jorginho (Cauã Reymond).

A postagem de Taylor foi inundada de comentários de brasileiros pedindo que Paula esteja na regravação, que será lançada no dia 7 de julho. “Taylor criminosa de não ter chamado a Paula Fernandes pro long live Taylor's version”, disse um fã. “Sem Paula Fernandes, sem like”, comentou outro perfil.

“Taylor swift babacona vem aqui no Brasil esfregar na nossa cara que não vai regravar ‘Long live’ com a Paula Fernandes”, apontou outro. Veja mais comentários:

Paula Fernandes foi esquecida no churrasco https://t.co/P9b5bRzYhR %u2014 Vitória (@wakeybtr) June 6, 2023

JUSTIÇA PELA PAULA FERNANDES https://t.co/t5J2Tj3hAE %u2014 bels (@lwdiesel) June 6, 2023

cade a paula fernandes sua loira pilantra https://t.co/JNF5nIZraP %u2014 gomide %u26A2%uFE0E (@anasgomide) June 6, 2023

A regravação de ‘Speak now’ faz parte do projeto da cantora de relançar seus primeiros seis álbuns para recuperar os direitos autorais das faixas. Suas músicas foram compradas por Scooter Braun, quando ele comprou a gravadora que possuía os samples de Taylor.

Na nova versão, não há participações especiais nas músicas originais do álbum. Mas entre as cinco músicas “from the vault” (ou do cofre), que são canções escritas na época do primeiro lançamento mas que tinham sido descartadas na versão final, duas serão feats. ‘Eletric touch’, com a banda Fall Out Boy, e ‘Castles crumbling’, com Hayley Williams, vocalista do Paramore e sua amiga de longa data.

Paula e Taylor nos palcos?

Já que Paula não está no novo álbum, os fãs esperam que a parceria se repita durante os shows de Taylor no Brasil, que ocorrerão em novembro. Em 2012, na última passagem da americana pelo país, Paula foi convidada para cantar no palco e até participou de entrevistas junto com a loirinha.

E, como a ‘The Eras Tour’ sempre tem uma música surpresa, os swifities esperam que seja justamente ‘Long live’, com a participação da mineira. “Vai ser a música surpresa. Quando ela chegar no Brasil e começar com a música surpresa, a Paula Fernandes vai entrar no palco e elas vão cantar juntas”, imaginou uma fã.

“Se a Paula Fernandes não subir no palco pra cantar essa com ela aqui no Brasil, eu vou ficar muito triste”, comentou outra. Veja mais reações:

ontem meu namorado disse q acha que a Paula Fernandes vai estar no show do RJ e eu comecei chorar https://t.co/CkzPuDKiMt %u2014 michelle %uD83D%uDC9C (@mundinhotswift) June 6, 2023

quando o ultimo show no brasil estiver pra acabar as luzes vão focar em uma silhueta no palco e os acordes de long live virão com paula fernandes cantando e ai tudo será lindo

as duas vão emocionar, taylor ta guardando segredo pra surpreender https://t.co/D6CBtrYTFU %u2014 barb %uD83C%uDF53%u2728%uD83D%uDD25%uD83D%uDCDA - namorada do min ho (@opsbarb) June 5, 2023

ainda pensando pensando seriamente em quando falaram para jogarmos a Paula Fernandes no palco na hora do surprise song, o único jeito mesmo %u2014 %u034F%u034F %u034F %u034F%u034F %u034F %u034F%u034F %u034F%uD83E%uDD87 %u034F%u034F %u034F %u034F%u034F %u034F %u034F%u034F (@holisticmerlin) June 5, 2023

Em entrevista à Folha de São Paulo, Paula Fernandes disse ter ficado animada com a vinda de Taylor para o Brasil e que adoraria poder cantar com a americana novamente. “Em entrevista ao F5, ela disse que ficou feliz com a notícia e que sonha em cantar com ela de novo. "Amaria o reencontro. Seria incrível poder reviver esse momento tão especial na minha carreira", afirmou. Vale lembrar que ‘Long live’ não está na lista de músicas da "The Eras Tour".