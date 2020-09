Paula Fernandes faz show ao vivo em estúdio de TV

(foto: BAND/DIVULGAÇÃO) Paula Fernandes (foto) fará um show ao vivo, nesta sexta (25), no programa Música na Band, a partir das 22h45, diretamente dos estúdios da emissora em São Paulo. Serão apresentadas músicas marcantes e os maiores sucessos da carreira da cantora mineira, como Eu sem você, Pássaro de fogo, Não precisa e Beijo bom. Paula Fernandes é natural de Sete Lagoas e lançou o primeiro disco aos 10 anos. Conhecida pelas letras românticas e melódicas, a artista já vendeu mais de 5,6 milhões de cópias de CDs e DVDs. Fez parcerias com Plácido Domingo, Juanes, Alejandro Sanz, Taylor Swift, Shania Twain e Michael Bolton. A cantora e compositora) fará um show ao vivo, nesta sexta (25), no programa Música na Band, a partir das 22h45, diretamente dos estúdios da emissora em São Paulo. Serão apresentadas músicas marcantes e os maiores sucessos da carreira da cantora mineira, como Eu sem você, Pássaro de fogo, Não precisa e Beijo bom. Paula Fernandes é natural de Sete Lagoas e lançou o primeiro disco aos 10 anos. Conhecida pelas letras românticas e melódicas, a artista já vendeu mais de 5,6 milhões de cópias de CDs e DVDs. Fez parcerias com Plácido Domingo, Juanes, Alejandro Sanz, Taylor Swift, Shania Twain e Michael Bolton.

ALOK

NOVO SINGLE

(foto: Gabriel Wickbold/divulgação) DJ Alok (foto) estará disponível em todas as plataformas de streaming na virada desta quinta (24) para sexta (25), a partir da 0h. Don't say goodbye é uma parceria entre o DJ, Tova Lo e Ilkay Sencan. Em 2019, Alok foi eleito o 11º DJ mais popular do mundo e está concorrendo novamente neste ano. Em 2015, ele entrou para a lista dos 100 DJs mais influentes do mundo. O novo single do



CAUBY, UMA PAIXÃO

DIOGO VILELA

(foto: Dalton Valério/DIVULGAÇÃO) Cauby, uma paixão (foto). A peça é uma adaptação de Flávio Marinho do musical Cauby, Cauby e foi produzida durante esse período de isolamento social. Conceição, A pérola e o rubi, Molambo, Samba do avião e Eu e a brisa são algumas das canções que compõem o repertório. O espetáculo será transmitido ao vivo do palco do Teatro Claro Rio via YouTube do Sesc Minas e Teatro Claro Rio, e pela Claro TV. O ator Diogo Vilela apresentará nesta quinta-feira (24), às 20h30, o espetáculo

CASOS E CANÇÕES

EVA WILMA

Nesta sexta (25), às 19h, a atriz Eva Wilma vai apresentar o musical Causos e canções e será acompanhada pelo filho, o cantor e violonista John Herbert Jr. No espetáculo, Eva relembra músicas que marcaram os seus 66 anos de carreira no teatro, TV e cinema. Também será homenageado o dramaturgo Plínio Marcos (1935-1999), que completaria 85 anos no próximo dia 29. A apresentação será transmitida pelo Instagram do Sesc ao Vivo e pelo canal de YouTube do Sesc São Paulo.

SAMUEL WAINER

LIVRO

Nesta quinta (24), às 20h, será lançado o livro Samuel Wainer – O homem que estava lá, de Karla Monteiro, durante a edição virtual do Sempre um Papo. O presidente da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), Paulo Jerônimo de Sousa, mais conhecido como Pagê, também fará parte do evento. O livro é uma biografia do jornalista Samuel Wainer (1912-1980), que inovou o modo de se fazer jornalismo no Brasil e participou de eventos decisivos no país no século 20. O bate-papo será transmitido via redes sociais do projeto.

MTV MIAW

LUDMILLA E OUTROS ARTISTAS

(foto: Chico Cerchiaro/DIVULGAÇÃO) foto), que concorre em cinco categorias na premiação e lidera a lista de indicados, fará uma apresentação especial, transmitida direto do Rio de Janeiro. A cantora Pabllo Vittar também marcará presença no evento, com uma performance ao vivo. Luísa Sonza, Vitão, MC Zaac, Pedro Sampaio, Pocah, Tati Zaqui, Djonga, Luan Santana, Agnes Nunes, Gabigol, Gui Araujo, Ivete Sangalo, Karol Conká, Kondzilla, Leandra Leal, Leo Picon, Lil Miquela e Sasha Meneghel são alguns dos famosos que farão participação especial durante o programa, que vai ao ar na MTV. A terceira edição do MTV MIAW será realizada nesta quinta (24), às 22h, com apresentação de Manu Gavassi, ao lado de Gloria Groove e Lucas Silveira. A cantora Ludmilla (

PIERRE TROISGROS

MORTE AOS 92 ANOS

O renomado chef francês Pierre Troisgros faleceu nesta quarta (23), aos 92 anos. "Pierre Troisgros faleceu em sua casa em Coteau (perto de Roanne) no início da tarde", contou Patrice Laurent, diretor da Maison Troisgros. Pierre se tornou reconhecido mundialmente por ter, ao lado do irmão Jean Troisgros, revolucionado a culinária e feito do hotel-restaurante familiar que fundaram em Roanne, um monumento à gastronomia.

VERBO GENTILEZA

EDIÇÃO ON-LINE

Pela primeira vez, o Festival Verbo Gentileza será realizado no ambiente on-line. A extensa programação começa nesta sexta (25) e vai até domingo (27), podendo ser acompanhada pelo site verbogentileza.com.br. Com o tema “Gentileza cura”, serão realizados shows instrumentais, performances, exposições, contação de histórias e painéis sobre saúde mental. Gurusangat Kaur Khalsa, Rosana Mont’alverne, Patrícia Lisboa, Gal Barradas, Yamí, Renato Moura, Cláudia Gross, Lua Couto e Camilla Cardoso são alguns dos convidados especiais.

INVESTIGAÇÃO POLICIAL

COLD CASE

Estrelada por Kathryn Morris, Cold case acompanha o trabalho da Divisão de Homicídios da Filadélfia, responsável por solucionar crimes antigos não resolvidos. No episódio desta semana, intitulado Furo de reportagem, quando imagens inéditas de uma jovem repórter assassinada em 1988 aparecem, Lily Rush reabre o caso. A nova evidência mostra que a jornalista investigava uma empresa cujos funcionários estavam sendo expostos ao amianto. A série vai ao ar nesta quinta-feira (24), às 22h, no A&E.

LIVES

GUSTAVO E TULIPA RUIZ

Os irmãos Gustavo e Tulipa Ruiz são os convidados desta quinta (24), às 16h, do programa Janela UBC. Os dois são filhos do guitarrista Luiz Chagas, integrante da banda de Itamar Assumpção (1949-2003), e cresceram rodeados pela música. Em 2010, lançaram o primeiro sucesso, o álbum Efêmera. Em 2015, receberam o Grammy Latino de melhor álbum de pop contemporâneo brasileiro, com o disco Dancê. A live será comandada pela cantora Paula Lima e terá transmissão via redes sociais da União Brasileira de Compositores.

DUDA BEAT E NANDO REIS

(foto: Fernando Tomaz/DIVULGAÇÃO) Duda Beat (foto) e Nando Reis se encontram nesta sexta (25), às 21h, para live especial em prol dos profissionais dos bastidores do universo da produção de shows. Na apresentação, sucessos de Nando ganharão nova roupagem por Duda. A apresentação será transmitida pelo YouTube da Devassa.

DOUTOR NOCA

O artista, instrumentista, cantor e compositor Noca da Portela apresentará nesta quinta (24), às 19h, o show Doutor Noca. Na apresentação, composições autorais que foram gravadas por Paulinho da Viola, Seu Jorge, Beth Carvalho (1946-2019) e Maria Bethânia. O sambista e neto de Noca, Diogão Pereira, também participará da apresentação. A live será transmitida pelo Instagram do Sesc ao Vivo e pelo canal de YouTube do Sesc São Paulo.