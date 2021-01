Paula Fernandes divide o palco como maestro João Carlos Martins

O maestro João Carlos Martins e seus convidados (foto: Teatro Bradesco/Divulgação)

O maestro João Carlos Martins e a Orquestra Bachiana Sesi-SP receberam no palco do Teatro Bradesco, em São Paulo, os cantores Thiaguinho, Paula Fernandes e Tiago Abravanel, assim como Deborah Garcia, vencedora do programa Sua Voz Bradesco. O show estará disponível a partir desta segunda-feira (25/1), data do aniversário de São Paulo, no canal do YouTube da iniciativa Bradesco Cultura, que promoveu uma série de lives musicais ao longo de 2020, durante a pandemia do novo coronavírus.





MC FIOT

O funk da vacina





MC Fioti lançou o "hino da vacina", um remix da música Bum bum tam tam sobre o imunizante Coronavac, desenvolvido pelo Instituto Butantan e a farmacêutica Sinovac. Lançado em março de 2017, o funk original já fazia sucesso em todo o Brasil e, recentemente, o refrão foi associado ao nome do centro de pesquisa paulistano. Com a expectativa de ter uma vacina aprovada para uso no País, a música do funkeiro ganhou mais repercussão, o que levou à gravação de um clipe na sede no instituto, em São Paulo. A letra da música foi adaptada para falar sobre a Coronavac: "É a vacina envolvente que mexe com a mente de quem tá presente / É a vacina saliente, que vai curar 'nois' do vírus e salvar muita gente / Aí eu falei assim pra ela: Vai, vai no Bubutantã, vem no Bubutantã".





CONTROLE ESTATAL

TikTok sofre bloqueio na Itália





A Itália bloqueou temporariamente desde a última sexta-feira (22/1) o acesso ao aplicativo TikTok para usuários com idade não confirmada. A medida foi tomada após a morte de uma menina que participava do "jogo do lenço" na plataforma para vídeos curtos. O bloqueio irá até 15 de fevereiro, quando a rede social de origem chinesa terá de responder aos pedidos do regulador italiano. Em Palermo, no Sul do país europeu, uma menina de 10 anos se asfixiou ao participar do desafio em que um lenço é usado para reter a respiração, filmando a si mesma com seu celular no TikTok. A inscrição da menina no aplicativo “não foi rejeitada pela empresa”, apesar da sua idade, inferior ao mínimo de 13 anos estabelecido pelo TikTok, destacou a Autoridade de Proteção de Dados italiana. O TikTok informou que está ajudando as autoridades nas investigações sobre possível "incitamento ao suicídio". O aplicativo se tornou global em 2018 e construiu seu sucesso como espaço de difusão de paródias, mensagens, danças curtas ou vídeos cômicos curtos.



Os jurados do The voice (foto: João Miguel Jr./Divulgação)



MÃE DE PEIXE

Abadia Pires no The voice+





Abadia Pires, mãe do cantor Alexandre Pires, se apresentou no segundo dia de audições às cegas do The voice , o domingo passado (24/1). O programa destinado a cantores com mais de 60 anos tem Ludmilla, Mumuzinho, Daniel e Claudia Leitte no corpo de jurados. Tanto Abadia quanto o pai do cantor de pagode são músicos. Ela afirma que cantou durante toda a gestação dos três filhos - Alexandre, Fernando e João Pires - até o último mês. "Tenho certeza que ela está realizando um grande sonho da vida dela, e nosso também, porque a gente está aqui por ela", disse Alexandre Pires, antes de o programa ir ao ar.





Prêmio Sesc de Literatura

Inscrições abertas





Estão abertas a partir desta segunda-feira (25/1) as inscrições ao Prêmio Sesc de Literatura, voltado a obras inéditas, nas categorias romance e conto. Uma parceria do Sesc com a Record garante a publicação das obras vencedoras, em tiragem de 2 mil exemplares. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o próximo dia 19 de fevereiro, no site do Sesc , onde também está disponível o regulamento do concurso.



O rapper Jay Z (foto: Jason Merritt/AFP)



MINORIAS

Jay-Z investe em cannabis





O rapper e produtor musical norte-americano Jay-Z criou um fundo de investimento de US$ 10 milhões para financiar pequenas empresas do setor de cannabis pertencentes a afro-americanos ou a companhias geridas por minorias. O rapper quer se tornar uma referência na indústria legal da cannabis nos Estados Unidos, e pode construir um instrumento de capital de risco para adquirir em dezembro uma plataforma de venda direta aos consumidores na Califórnia, a Caliva, e um produtor de cannabis, o Left Coast.



Cena do desenho 'Giramille' (foto: TV Brasil/Divulgação)



GIRAMILLE

Animação para bebês





A TV Brasil lança nesta segunda-feira (25/1), às 9h55, a animação musical infantil Giramille.O propósito da série é incentivar o aprendizado por meio de cantigas e brincadeiras. Cada um dos 22 episódios tem aproximadamente dois minutos de duração. Com protagonismo da girafa Giramille, a série tem ainda o leão Juba, a hipopótamo Tay, o elefante Tromba, o tucano Tuco, a macaca Nina, a zebra Tim e o caranguejo Guga, que cantam canções como 1, 2, 3 indiozinhos, Alecrim Dourado e O sapo não lava o pé. A produção irá ao ar de segunda a sexta e ficará disponível no aplicativo TV Brasil Play.