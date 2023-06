BTS comemora 10 anos de carreira com eventos especiais em Seul

677

Pontos turísticos famosos de Seul são iluminados na cor roxa, símbolo do grupo. (foto: ANTHONY WALLACE/AFP) Nesta segunda-feira (12/6), teve início a semana de celebrações do décimo aniversário do BTS, o primeiro grupo de K-pop a atingir o topo das paradas musicais nos Estados Unidos e no Reino Unido. Os eventos acontecem em Seul, onde fãs do grupo, denominados Armys, se reuniram em frente à sede da agência Hybe, que conta com um grande mural do BTS para tirar selfies e gravar vídeos no TikTok.









Leia: Outro membro do grupo coreano BTS começa o serviço militar O BTS estreou em 13 de junho de 2013 e, desde então, conquistou fãs em todo o mundo, gerando bilhões em receita. Para celebrar a ocasião, a prefeitura de Seul divulgou um mapa turístico especial, indicando 13 locais de interesse na cidade, como o escritório da Hybe em Yongsan e o histórico Palácio Gyeongbokgung, palco de uma edição especial do The Tonight Show com Jimmy Fallon.





A partir de segunda-feira, pontos turísticos famosos de Seul, como a Namsan Tower e o Dongdaemun Design Plaza, serão iluminados na cor roxa, símbolo dos Armys. O líder do grupo, RM, participará do evento principal de celebração no Han River Park em 17 de junho.





Uma edição limitada de selos postais foi lançada pelo serviço postal da Coreia do Sul, esgotando-se rapidamente online. Os 120 mil conjuntos disponíveis foram vendidos em apenas três horas, segundo um funcionário da AFP.





Apesar de dois membros do grupo estarem cumprindo serviço militar obrigatório, o BTS lançou um single na semana passada, intitulado 'Take Two', que marca o início do segundo capítulo da carreira do grupo após uma década na indústria musical. A agência Hybe informou que todos os sete membros participaram da faixa, que 'transmite sua gratidão pelos Armys, por todo o amor que é dado'.





Enquanto isso, os outros integrantes do BTS estão trabalhando em suas carreiras solo, o que é considerado uma estratégia bem planejada por especialistas. Jeff Benjamin, colunista de K-pop da Billboard, destacou à AFP que 'todos os grupos masculinos de K-pop terão que fazer uma pausa ou transição devido ao serviço militar obrigatório na Coreia do Sul', mas nem todos se preparam adequadamente como o BTS, com música pré-produzida e conteúdo significativo.