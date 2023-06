Lulu Santos recebe indenização do Banco do Brasil por danos morais

677

Lulu Santos em show em São Paulo (foto: Flickr)

O cantor e compositor Lulu Santos foi indenizado pelo Banco do Brasil em R$ 17.791,21 por danos morais, após ter o nome dele inserido de forma inadequada no cadastro de inadimplentes do Serasa/SPC.



A inserção se deu em função de dívidas de cartão de crédito que, segundo Lulu, não foram realizadas por ele. O artista recorreu à justiça e comprovou que as compras feitas entre outubro e novembro de 2021 nos estados de São Paulo e Recife não eram de sua responsabilidade, apesar de os cartões de crédito utilizados estarem em seu nome.





Até o momento, Lulu Santos não se pronunciou publicamente sobre a situação. Vale mencionar que ações judiciais como essa são importantes para garantir a proteção dos direitos dos consumidores e evitar a inclusão indevida no cadastro de inadimplentes, que pode trazer prejuízos financeiros e emocionais.