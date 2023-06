'A Pequena Sereia' ultrapassa US$ 400 milhões em bilheteria mundial

677

O lançamento do live-action 'A Pequena Sereia', ocorrido em 25 de maio, vem conquistando grande destaque por alcançar números milionários nas bilheterias. Mesmo enfrentando polêmicas e boicotes, o filme obteve a marca impressionante de mais de US$ 400 milhões arrecadados mundialmente, posicionando-se como a sexta maior bilheteria do ano.









O elenco do filme é composto por Halle Bailey, interpretando Ariel ; Melissa McCarthy como Úrsula; Daveed Diggs no papel de Sebastião; Awkwafina dando vida a Sabidão; Jonah Hauer-King como Príncipe Eric e Jacob Tremblay no papel de Linguado.

'A pequena sereia' alcança números milionários nas bilheterias (foto: Divulgação)

A trama do longa apresenta a história de uma jovem sereia que, para explorar o mundo acima das águas e conquistar um príncipe, faz um acordo com uma bruxa do mar, trocando sua bela voz por pernas humanas.