'A pequena sereia': conheça os atores do novo live-action da Disney

A sereia mais amada de todos os tempos retorna aos cinemas no dia 25 de maio. Trinta e quatro anos após o filme original ter conquistado os espectadores em todo o mundo, o live-action “A pequena sereia”, leva o público ao fundo do mar para redescobrir a história de Ariel (Halle Bailey), uma jovem e apaixonada sereia que anseia por grandes aventuras em terra firme.









“A pequena sereia”, inspirado no emblemático conto de 1837 de Hans Christian Andersen, é uma nova versão em live-action da clássica animação musical vencedora do Oscar da Disney, lançada em 1989.

Ariel, interpretada pela atriz Halle Bailey em 'A pequena sereia' (foto: Divulgação/Disney)

Conheça os atores por trás dos personagens:





Halle Bailey: Ariel

À frente do talentoso elenco de "A pequena sereia" está a atriz e cantora Halle Bailey, que dá vida a Ariel, trazendo para a personagem sua própria alegria, ferocidade, inteligência e vulnerabilidade.





Halle Bailey em 'A pequena sereia' (foto: Divulgação/Disney) Rob Marshall, diretor do filme, elogiou a atriz: “Quando vi Halle pela primeira vez, a vi tão jovem, como um talento de outro mundo e com essa voz tão angelical. Além disso, ela tinha uma conexão muito profunda com o que estava cantando. Como diretor, você espera que um ator chegue e se aproprie do papel, que te diga: ‘esse papel é meu’. E foi exatamente isso que aconteceu com Halle”.





Jonah Hauer-King: Eric

Gentil, compassivo e aventureiro, o Príncipe Eric se conecta imediatamente com Ariel, pois compartilha seu desejo de explorar o mundo além das fronteiras de sua terra natal. No novo filme, a equipe criativa se propôs a expandir o universo de Eric, aprofundando-se em sua história e em seu papel na narrativa.





Jonah Hauer-King em 'A pequena sereia' (foto: Divulgação/Disney) “Ele está lidando com problemas semelhantes aos de Ariel. Ele também se sente um pouco deslocado e percebe que as pessoas não o escutam”, explica John DeLuca, produtor do filme.





Ele acrescenta: “Queríamos que Eric fosse apaixonado e emotivo. Precisávamos que ele fosse tão determinado quanto Ariel, que tivesse um espírito aventureiro e muita força interior, e Jonah tem tudo isso. Todo mundo ama o Jonah. Ele se preocupa com os outros, é atencioso, inteligente e um cara muito legal. E a câmera também o ama”.





Javier Bardem: Rei Tritão

Outro renomado ator que faz parte do elenco do filme é o espanhol vencedor do Oscar® Javier Bardem, que interpreta o Rei Tritão. Marshall garante que Bardem trouxe uma sutil e autêntica emoção ao personagem; já o ator diz que o que mais o interessou no papel foi o conflito que esse pai tem com a crescente independência da filha.





“Embora ele a ame muito, nem sempre demonstra isso da melhor maneira. Ele precisa amadurecer esta questão e enfrentar o que mais teme, que é a liberdade de sua filha”, observa Bardem.

Javier Bardem em 'A pequena sereia' (foto: Divulgação/Disney)

Melissa McCarthy: Úrsula

Úrsula é, sem dúvida, uma das vilãs mais icônicas da Disney. Desempenhar tal papel exigia um trabalho extraordinário, e os cineastas de A PEQUENA SEREIA souberam imediatamente que Melissa McCarthy, atriz duas vezes indicada ao Oscar, era a escolha certa.

Melissa McCarthy em 'A pequena sereia' (foto: Divulgação/Disney)

“O carisma e a aparência de McCarthy são ideais para Úrsula. Ela é uma atriz extraordinária que traz profundidade, intensidade e humor extraordinários. É uma performance impressionante e algo que Melissa nunca fez antes. Ela vai deixar as pessoas de queixo caído”, diz Marshall.





Cruel e vingativa, metade mulher e metade polvo, Úrsula foi banida por seu irmão, o Rei Tritão, e planeja vingança para tomar seu lugar como Rainha dos Mares. McCarthy brinca que Úrsula é uma “mulher da noite” e que sempre a imaginou com um Martini e um cigarro na mão. “Ela é muito sedutora e intrigante, mas ainda sinto pena dela porque é uma pária e não era tão má no começo”, diz a atriz.





Sebastião, Sabidão e Linguado

O coração cômico do filme é formado pelos três grandes companheiros de Ariel, o caranguejo Sebastião, o pássaro Sabidão e o peixe Linguado, que ganham vida na versão em inglês pelas vozes de Daveed Diggs, Awkwafina e Jacob Tremblay, respectivamente.

Sebastião e Sabidão em 'A pequena sereia' (foto: Divulgação/Disney)





Diggs, vencedor do Tony, coloca sua marca única em Sebastião com uma interpretação rica em imaginação, inteligência e humor, enquanto a cantora Awkwafina se destaca por sua grande contribuição no papel de Sabidão, um personagem “dos sonhos” para a artista e que deixou uma marca importante em sua infância.

Por fim, Tremblay dá vida ao icônico Linguado, um peixe tímido que é o melhor amigo de Ariel. Segundo DeLuca, a interpretação trazida pelo jovem ator por meio de sua voz é extraordinária, graças ao seu grande profissionalismo, instintos preciosos e seu charme único.





Noma Dumezweni e Art Malik

Por fim, o elenco principal é completado pela renomada atriz britânica Noma Dumezweni e o ator britânico Art Malik, que interpretam a mãe adotiva e o tutor de Eric, respectivamente. A mãe adotiva do príncipe é a Rainha, que tem uma visão muito específica sobre o futuro de seu filho, mas seus pontos de vista são radicalmente diferentes dos de Eric.

Noma Dumezweni em 'A pequena sereia' (foto: Divulgação/Disney)

O tutor, por sua vez, é o Sir Grimsby, Primeiro-Ministro, compreensiva figura paterna de Eric e mediador entre o jovem príncipe e a Rainha.





Ao falar sobre o elenco de A PEQUENA SEREIA, Marshall não poupa elogios e conclui: “É excepcional ter um elenco com uma gama tão ampla de diversidade e talento. Durante os ensaios e filmagens, percebi que havíamos reunido um elenco realmente extraordinário, com atores e atrizes que estavam destinados a dar vida a esses papéis”.