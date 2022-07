Death Note: anime ganha série live action da Netflix

A nova série será baseada diretamente no mangá e no anime e não terá relação com o filme "Death Note", lançado em 2017 (foto: Cena do anime Death Note / Reprodução)

Nerds e otakus comemoraram o anúncio de que o mangá e anime "Death Note" ganhará uma série live action da Netflix. A novidade foi confirmada pelo próprio streaming. O seriado será comandado pelos Irmãos Duffer, produtores da aclamada "Stranger Things".









A adaptação não tem relação com o filme "Death Note", lançado em 2017, apesar de as duas produções serem inspiradas na obra original. Ou seja, os fãs podem esperar uma série totalmente nova, baseada na obra dos japoneses Tsugumi Ohba e Takeshi Obata.

O anúncio empolgou quem ama o universo do animes, já que o filme de 2017 não emplacou, mesmo entre os fãs. Na história original, "Death Note" conta a trajetória de Light Yagami, estudante de ensino médio que encontra um caderno sobrenatural, no qual as pessoas que têm os nomes escritos nele morrem; na história, o portador do objeto também teria que pensar no rosto de alguém para assassiná-lo.

A produção ainda não tem data para chegar à Netflix.

Outras novidades dos Irmãos Duffer

A Netflix confirmou ainda que os Irmãos Duffer estão focados em outras produções, entre elas uma série spin-off de "Stranger Things" e uma peça teatral baseada no universo do sucesso das crianças de Hawkins.

A produtora Upside Down também está desenvolvendo outra série de terror, calcada no livro "Talismã", de Stephen King e Peter Straub. Nenhuma das novidades teve previsão de lançamento revelada.