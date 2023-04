Disney escala o ator Kahiau Machado para live-action de 'Lilo & Stitch'

David é o par romântico de Nani, a irmã de Lilo (foto: Reprodução)

O ator Kahiau Machado foi escalado para viver David na nova versão de "Lilo & Stitch" em live-action - isto é, com atores de carne e osso -, segundo a revista americana The Hollywood Reporter, especializada na cobertura de cinema.

David é o par romântico de Nani, a irmã de Lilo. Elas serão interpretadas por Sydney Agudong e Maia Kealoha, respectivamente.

No elenco também estão Zach Galifianakis e Billy Magnussen. Os papéis deles ainda não foram divulgados.

O enredo ambientado no Havaí deve ser o mesmo do longa-metragem animado de 2002, no qual um alienígena apelidado de Stitch cai na Terra e vira do avesso o dia a dia das irmãs órfãs Nani e Lilo. Ocorre que ele é um prisioneiro e está sendo perseguido por organizações que o querem ver atrás das grades.

O live-action de "Lilo & Stitch" tem estreia marcada para 2024, no streaming Disney+. A direção é de Dean Fleischer Camp, indicado ao Oscar pela animação "Marcel the Shell with Shoes On", de 2021.