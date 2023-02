Disney divulga trailer de live-action de 'Peter Pan e Wendy'

O elenco conta com a atriz Jude Law como Capitão Gancho, Ever Anderson como Wendy, Alexander Molony como Peter Pan e Yara Shahidi como Tinkerbell. (foto: Divulgação Disney )

Nas redes sociais, perfis comemoram o lançamento da prévia e a nova versão da história para as telinhas.

A sensação de nostalgia dominou a internet nesta terça-feira (28/2), com o lançamento do trailer oficial do filme ‘Peter Pan e Wendy’. A produção vai estrear no Disney+ no dia 28 de abril.