Selena Gomez ultrapassa Kylie Jenner por 8 milhões de seguidores

Selena Gomez dispara em números de seguidores (foto: Reprodução Redes Sociais) A cantora Selena Gomez e a influencer Kylie Jenner voltaram a ser assunto na web nesta segunda-feira (27/02). Após a polêmica e as indiretas, Selena ganhou mais de 8 milhões de seguidores enquanto Jenner perdeu 1 milhão.

Selena Gomez segue ganhando seguidores no Instagram. (foto: Reprodução Redes Sociais)





Agora, Selena voltou a ocupar o posto de “mulher mais seguida do mundo". Logo em seguida o público expôs polêmicas e indiretas envolvendo as famosas e também a modelo Hailey Bieber.





Rivalidade





Os rumores começaram na terça-feira (21/2), quando a influenciadora postou um stories com os dizeres “isso é um acidente” e um print de uma ligação de facetime com a modelo. Para os fãs de Selena, isso foi uma indireta a uma postagem que a artista fez sobre as sobrancelhas dela horas antes.

selena posta tiktok dizendo que exagerou na laminação das sobrancelhas e kylie logo posta story dizendo "isso foi um acidente?" e depois um print da sobrancelha dela e da hailey e há quem diga que não foi shade kk conta a história inteira fã de subcelebridade pic.twitter.com/La1YDxVv0m %u2014 lele (@mosteIegnt) February 22, 2023





Kylie Jenner negou as acusações, dizendo em um comentário: “Isso é um exagero. Nunca mandei nenhuma indireta com relação à Selena, nunca, e eu não vi as postagens de sobrancelha dela!”. Em resposta, Selena disse que concordava e amava Jenner.





Mas a “briga” no TikTok continuou. Selena respondeu a um vídeo em que Hailey Bieber debocha da cantora Taylor Swift, uma das melhores amigas da atriz.





“Desculpe, mas a minha melhor amiga é e continua sendo uma das melhores no jogo”, respondeu Selena nos comentários.





A web ainda relembrou que Gomez é ex-namorada de Justin Bieber, marido da modelo.





Apesar de Selena ter feito uma live no TikTok reforçando que daria uma pausa nas redes sociais por não gostar dessas polêmicas, o público reforçou a rivalidade com diversos comentários e apoio a cantora, o que fez com que Selena ganhasse milhões de seguidores, enquanto Kylie e Hailey perdessem.





Selena Gomez também se tornou a cantora mais seguida no TikTok.

morrendo que a kylie já perdeu mais de um milhão de seguidores ninguém mexe com a mamãe pic.twitter.com/wWVHrN18AM %u2014 b (@benzogreyx) February 27, 2023

pensando aqui no efeito borboleta na vida da selena gomez que saiu pra fazer a sobrancelha e acabou com 7 milhões de seguidores a mais numa semana pic.twitter.com/cHQfv3CxDc %u2014 mariana et al. (@psyoprincess) February 27, 2023

É isso. Sempre bom lembrar: se Selena Gomez está de um lado eu estou do mesmo



pic.twitter.com/MLduRSBLq7 %u2014 vinícius (@selenamarxista) February 25, 2023