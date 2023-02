Festival de Verão da UFMG revê a relação da universidade com a cultura

Espetáculo "Orixás", do Grupo Giramundo, encerra a programação do 17º Festival de Verão da UFMG, com duas sessões, na próxima sexta-feira, no Centro Cultural UFMG (foto: Giramundo / divulgação)

O Festival de Verão da UFMG está de volta ao formato presencial, após dois anos restrito ao ambiente virtual. Uma vasta programação, composta por oficinas, debates, espetáculos e sessões comentadas, tem início nesta terça-feira (28/2) e segue até a próxima sexta, dividida em três diferentes espaços: o Centro Cultural UFMG, o Conservatório UFMG e o Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG.









Ela é fruto de um trabalho que vinha sendo realizado há mais de uma década, segundo o professor e pró-reitor de cultura, Fernando Mencarelli. “A gente tinha organizado toda a área da cultura na Diretoria de Ação Cultural, que agora se transformou na mais nova pró-reitoria da UFMG. Com isso, iniciamos um movimento de recuperar a memória das iniciativas culturais da universidade”, diz.





Força do encontro

Ele celebra a retomada do formato presencial, destacando a força do encontro, das presenças, das manifestações performáticas ao vivo e mesmo dos seminários. “Aprendemos com as edições virtuais, mas é muito importante voltar ao presencial, porque, assim, o festival recupera sua força maior, que é a partilha, a possibilidade de a gente colocar os espetáculos e os artistas em contato com seu público. É a natureza dos festivais”, aponta.





O pró-reitor classifica como “bastante ativa” a presença da produção cultural da UFMG ao longo dos anos no cenário local, regional e mesmo nacional. Essa presença é justamente o que enseja o movimento de ativar as memórias e, mais que isso, produzir novas memórias, recuperando o conjunto de ações da universidade no campo da cultura.





“A gente começa fazendo alguns recortes, porque a história é longa. Optamos por dar destaque a esse período, dos anos 1960 até o final da década de 1980, quando a ação cultural da UFMG teve uma importância grande, porque estávamos num contexto de ditadura. Iniciativas como o Festival de Inverno da UFMG tiveram um papel muito importante para criar espaços de circulação de ideias, de diálogo e de práticas artísticas livres”, diz.



"Aprendemos com as edições virtuais, mas é muito importante voltar ao presencial, porque, assim, o festival recupera sua força maior, que é a partilha, a possibilidade de a gente colocar os espetáculos e os artistas em contato com seu público. É a natureza dos festivais" Fernando Mencarelli, pró-reitor de cultura da UFMG





Estabelecer pontes

Ele sublinha que, com a criação da Pró-reitoria de Cultura, veio o desejo de estabelecer pontes entre essa memória e o momento atual. “Estamos saindo de um período de forte autoritarismo, apostando no fortalecimento da democracia no país mais uma vez. É um tema atravessado por um recorte temporal, mas o objetivo é que ele coloque em pauta a centralidade da cultura num projeto de país que a gente quer reconstruir”, aponta.





Com esse propósito, entre as ações que compõem a 17ª edição do Festival de Verão está a restauração de imagens de ações culturais desenvolvidas no momento histórico em questão, coordenada pela professora Jussara Vitória, da Escola de Belas Artes. A restauração resultará na produção de um documentário.





Mencarelli diz que a expectativa é que o resultado dessa produção de registros sobre a memória das ações culturais na universidade possa contribuir para a construção de uma democracia fortalecida, de uma política nacional e universitária que reconheça a importância estratégica da cultura.





Linha do tempo

A curadoria da edição ficou a cargo da professora Lúcia Gouvêa Pimentel e do professor Evandro José Lemos da Cunha, ambos da Escola de Belas Artes. Segundo Lúcia Pimentel, embora a temática do 17º Festival de Verão da UFMG busque trazer uma linha do tempo das ações culturais na UFMG de 1960 a 1980, inicialmente, o processo de resgate das memórias seguirá para além do festival.





A ligação dos curadores com a Escola de Belas Artes possibilita um leque amplo de produtos passíveis de resgate, recuperação e circulação, segundo o pró-reitor de cultura. “Eles têm um acervo muito rico, que está sendo buscado e restaurado para exibição, o que vai nos permitir compor novos registros documentais. Temos, na programação do festival, ações como projeções audiovisuais comentadas por convidados, o que vai gerar novos registros”, destaca.





Esse conjunto que está sendo resgatado abarca tanto material didático da própria universidade quanto produções realizadas por professores e estudantes. “Temos, por exemplo, quatro documentários sobre o Festival de Inverno, feitos nos aniversários de 10, 20, 40 e 50 anos do evento. É um material que vai alimentar novas conversas, para que possamos pensar essas ações culturais numa perspectiva de longo prazo”, diz.





Programação em turnos

A programação dos quatro dias de evento está dividida nos turnos da manhã, tarde e noite. Nos períodos da manhã e da tarde concentram-se as oficinas (com inscrições gratuitas feitas meia hora antes, no local de realização das atividades), sessões comentadas e conversas com grupos artísticos e personagens importantes da história cultural da UFMG.





O turno da noite está reservado às atrações culturais, também gratuitas e sem necessidade de retirada de ingresso, exceto para as apresentações teatrais “Macbeth 22” e “Orixás”, cujos ingressos poderão ser retirados no site Sympla, também gratuitamente.





O foco desta 17ª edição do Festival de Verão da UFMG é na memória da produção cultural da própria universidade, mas a programação, como um todo, mira também o público externo, segundo Mencarelli. Ele destaca a presença de grupos criados na UFMG ou fortemente vinculados a ela: o coral Ars Nova, o Teatro Universitário, o Grupo Sarandeiros e o Giramundo.



O recém-estreado monólogo "Macbeth 22", protagonizado por Mariana Lima Muniz, será apresentado amanhã, no Centro Cultural UFMG (foto: Guto Muniz/Divulgação )



Espaço de ensino

“São todos reconhecidos e consolidados na cena cultural mineira, então é uma programação voltada para a sociedade como um todo. A missão do festival é ser um espaço de ensino, de pesquisa, de invenção, um espaço transversal, por isso as oficinas ofertadas têm abordagens que visam à partilha com o grande público”, ressalta.





Ele observa que a ponte entre a memória e o momento atual perpassa todas as ações que compõem a programação, e que essa é uma forma de atualizar discussões, com pautas que são centrais quando o assunto são as políticas culturais.





Mencarelli destaca, por exemplo, a mesa-redonda “Resistência e retomada”, que será realizada na sexta-feira, com Célia Xakriabá, eleita deputada federal no ano passado – e que foi aluna da UFMG –, em diálogo com representantes da comunidade dos Arturos e de movimentos sociais que, conforme aponta, “hoje se apresentam articulados de maneira muito clara em torno de suas pautas”.





Público amplo

“A gente entende que é um público amplo o que a gente pretende envolver, todas as pessoas interessadas em cultura e nos valores e princípios democráticos da nossa sociedade. Estamos mirando um país menos dividido socialmente, que traga um projeto de justiça social mais claro. É nesse sentido que a universidade tem trabalhado”, aponta.





A abertura oficial do evento ocorre nesta terça (28/2), às 18h30, no auditório do Conservatório UFMG, seguida da primeira sessão de diálogos da série “Cultura e memória”, com o tema “Ações culturais e política na UFMG”. Em seguida, haverá a exibição do espetáculo “Casulo”, dos alunos do Teatro Universitário da UFMG, sob direção de Fernando Limoeiro.









17º FESTIVAL DE VERÃO UFMG