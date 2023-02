Festival de Musicais Infantis começa sábado e ingressos já estão à venda

A terceira edição do Festival de Musicais Infantis começa no próximo sábado (4/3), em Belo Horizonte, com programação até 25 de março. O público poderá ver e rever 10 espetáculos do repertório da Cyntilante Produções. “Branca de Neve”, “Aladim”, “Moana” e “A pequena sereia” são alguns dos musicais em cartaz, aos sábados e domingos, sempre às 16h, nos palcos do Teatro Santo Agostinho e do Teatro do Centro Cultural Unimed BH Minas. Os ingressos já estão à venda a partir de R$ 30 pelo site www.cyntilante.com.br – crianças de até 2 anos não pagam.

“Branca de Neve” abre a programação no sábado. O famoso clássico dos irmãos Grimm (1812) narra a história de uma menina, considerada a mais bela do reino, que é envenenada por sua madrasta. No domingo (5/3), é a vez de “Aladim”, ambos no Teatro Santo Agostinho. Na releitura de um dos contos mais conhecidos da coletânea árabe “As mil e uma noites”, o protagonista, quando descobre que na lâmpada mora um gênio poderoso, capaz de lhe conceder três desejos, planeja usá-lo para conquistar a princesa, sem imaginar que um mago será seu inimigo. Na mesma data, só que no Centro Cultural Unimed BH-Minas, as crianças vão se encantar com “A pequena sereia”. Escrita pelo alemão Andersen, o conto traz a história de Ariel, uma sereia encantada com o mundo dos humanos. Informações e programação completa no www.cyntilante.com.br.