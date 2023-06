Pabllo Vittar agita Parada do Orgulho LGBTQ+ com hits e mensagens políticas

677

Pabllo Vittar foi uma das atrações na 27ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ de SP (foto: Instagram/Reproducao) A 27ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ contou com a presença da drag queen mais conhecida do Brasil, Pabllo Vittar, que atraiu a atenção de todos ao redor de seu trio elétrico. A multidão se dividiu entre admirar a artista e proteger seus pertences, uma vez que havia relatos de furtos de bolsas e celulares, mesmo com a presença das torres de vigilância policial instaladas no percurso.









Pabllo Vittar, destaque nas últimas edições da Parada, encantou o público com uma série de hits que levaram todos à euforia. Gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e demais integrantes da comunidade LGBTQIA dançaram como se não houvesse amanhã, em clima de Carnaval.

Embora a sequência de sucessos não tenha dado muito espaço para discursos políticos, Pabllo enviou mensagens importantes. "Tenham orgulho de quem vocês são", exclamou, gerando euforia entre os presentes.





Antes da entrada de Pabllo, Pepita e outros artistas do trio já haviam incentivado o público a exigir e aplaudir políticas públicas voltadas para a comunidade LGBTQIA , de acordo com o tema de alta voltagem política desta edição da Parada.

As canções como "Problema Seu" e "À Meia-Noite" foram entoadas com a mesma empolgação que os gritos políticos anteriores. Pabllo e suas dançarinas apresentaram uma coreografia enérgica inspirada na cena ballroom, demonstrando o que faz da drag queen um dos maiores ícones pop do Brasil atual.