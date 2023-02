Pabllo Vittar traz energia do carnaval com novo álbum 'NOITADA' para BH

Capa do quinto álbum de estúdio de Pabllo Vittar "NOITADA" (foto: Divulgação) Curtir a “NOITADA” com os amigos é toda a energia que Pabllo Vittar quis trazer em seu quinto álbum de estúdio, lançado na última quarta-feira (8/2). Em conversa com a imprensa na Avenida Paulista, em São Paulo, a cantora deu detalhes sobre o disco e já prepara o público para uma breve turnê de carnaval com o “Bloco da Pabllo”. Os mineiros podem aprender as letras e coreografias novas porque a maior drag queen mundial estará em Belo Horizonte neste domingo (12/2).









A drag ainda explicou o contexto de criação do álbum. “Foi muito legal porque vivemos em um momento de pandemia dentro de casa, então quando tive a vontade de poder voltar para os palcos, minha vida mudou, eu fiquei mais feliz e ‘NOITADA’ nasceu”, ressaltou.





Pabllo aprofundou sobre todo conceito trabalhado: “Tem horas na vida que você só liga um grande ‘foda-se’ e vai viver sua vida. Eu saí de um momento muito escuro e queria enxergar uma outra versão minha. Eu não sou triste, não quero cantar coisas tristes, não quero que vocês se sintam tristes, então nesse álbum eu quis trazer algo que estou passando agora: minha felicidade, vontade de viver.”





Com onze faixas no disco , Pabllo ressalta ainda que, do início ao fim, o público pode perceber uma história sendo contada: “Noitada INTRO”; “AMEIANOITE (Feat Gloria Groove)”; “Descontrolada (Feat MC Carol)”; “Calma Amiga INTERLUDE (Feat Anitta & DJ Ramemes)”; “Balinha de Coração (Feat Anitta)”; “Derretida”; “Cadeado”; “Penetra (Feat O Kannalha)”; “Apetitosa (Feat Tchelinho & DJ Tonias)”; “Culpa do Cupido”; “After”.





São dentro destas músicas que ela conta quais são os seus elementos preferidos: do funk ao eletrônico. “Tá tudo bem misturado, vocês vão poder saber o que eu gosto: isso é muito a cara da Pabllo, isso ela tirou daqui ou dali. Está tudo bem explícito, não tem nada subliminar nesse álbum”, explica. Ouça:





Parcerias

Além de MC Carol e Gloria Groove, o álbum também traz uma parceria que os fãs esperaram por muito tempo, desde “Sua Cara”, lançado em 2017: Anitta. “Ela está comigo em duas partes, é o meu interlude e também em ‘Balinha de coração’, que é o oposto de ‘Sua Cara’. A gente não quis fazer nada que fosse parecido, queríamos uma coisa bem divertida, que é bem a nossa amizade, e também que a gente se divirta”, disse Pabllo.





Ela contou que o interlude surgiu de um áudio que a voz de “Envolver” enviou para ela. Além disso, agradeceu a parceria com a indicada ao Grammy: “Aquela época eu estava conhecendo tudo, era meu primeiro trabalho super grande. Devo tudo à gata que me levou para Marrocos - não foi de jatinho (risos). Mas a gente se divertiu muito e eu lembro dessa época com muito carinho.”





Quanto às demais colaborações, a artista ressalta que quis inovar no disco. “Eu acho que esse álbum vem quebrar essa regra de como fazer música, ele é despretensioso e a gente fez se divertindo muito. Eu, como artista, penso que se a gente chama outro artista para colaborar, a gente gosta dessa pessoa e quer que ela brilhe tanto quanto a gente. Então todo mundo vai brilhar nesse babado”, destacou.





Nos videoclipes, o sentimento foi o mesmo: “Fazer de ‘Descontrolada’ e ‘Ameianoite’ foi muito gostoso porque eu amo a Carol, nunca tinha feito um trabalho musical com ela desse tipo e a Gloria é muito inteligente, quando veio com a história do roteiro e a gente foi acrescentando e foi muito mágico poder estar com elas no set, além de ser muito amiga delas.”





Bloco da Pabllo

O lançamento do álbum antecede a grande folia que todos aguardam ansiosos: o Carnaval. De acordo com a drag queen, o disco traz essa energia para a festa. “Acho que o álbum todo está focado para o Carnaval, a noitada, a festividade, para tudo”, apontou.





“A sonoridade é basicamente o que eu saí fazendo esse laboratório por festas, vendo o que tocava, conversei com meus amigos DJs sobre o que estava rolando e também trazer juntamente com quem eu gosto. Temos que colocar também nosso parecer sobre o trabalho, espero que curtam”, completou.





Com isso, ela já tem compromisso marcado para o Carnaval: o “Bloco da Pabllo”. “Vou trazer a vibe da noitada para meus blocos. Não é o show da turnê, até porque depois eu já engato na turnê na Austrália. Aí a gente vai deixando o lançamento e os videoclipes para trazer a turnê mais no meio do ano ensaiada, como tem que ser”, adiantou.





Belo Horizonte será a segunda cidade que receberá a festa de “Noitada”, neste domingo (12/2), no “Jângalove 2023”. O evento será realizado na Serraria Souza Pinto, com ingressos disponíveis entre R$50 e R$ 100, no Sympla.





Serviço "Bloco da Pabllo"

Jângalove 2023

Endereço: Serraria Souza Pinto - Avenida Assis Chateaubriand , 809, Viaduto Sta Tereza, Floresta - Belo Horizonte, MG

Horário: De 14h às 23h59

Ingressos: Sympla