Duração de álbum de Pabllo Vittar gera polêmica: 'Só prévias'

O álbum conta com 11 músicas em 21 minutos (foto: Divulgação Pabllo Vittar )

Lançado nesta quarta-feira (8/2), ‘Noitada’ é o quinto álbum de estúdio da cantora e tem participação de Anitta, Gloria Groove, MC Carol, entre outros. A ideia é ser uma “balada”, seja na música que remete aos sons de festas noturnas, como música eletrônica, ou na estética.





O trabalho tem 11 músicas e 21 minutos no total. Nenhuma canção ultrapassa 3 minutos.





De um lado, fãs elogiam que a duração das músicas combinam com o conceito do álbum já que são batidas rápidas e animadas como de balada. Além disso, as canções não são enjoativas.



"Quatro anos de tiktok já e vocês reclamando da duração do álbum da Pabllo. Cada proposta é única, quer fazer dinheiro e tá mais que certa, antes bons 20min que uma hora de más versões", escreveu um perfil no Twitter.



"Vocês estão reclamando da duração do álbum da Pabllo mas ela conhece o público dela. Sabe que a gente tá envelhecendo e quer fazer um álbum que a gente consiga ouvir inteiro no rolê que a gente aguenta: 30 minutos. Obrigado Pabllo Vittar, por pensar na gente: os 30+ te amo mammy".



Os fãs completaram que os outros álbuns de Pabllo Vittar também tem faixas de curta duração.



calma gente o cd ter 21min de duração é o conceito da noite dela ser tão boa, a ponto de passar muito rápido e ela nem ter percebido pabllo eu entendo mamãe pic.twitter.com/6vUr9lsjmX %u2014 biel (@bielsucker) February 9, 2023 todos os álbuns da pabllo tem praticamente a mesma duração n aguento as bichas fingindo surpresa pic.twitter.com/JVtkEyFYQY %u2014 kenedy (@kenedydias) February 9, 2023





O ponto negativo diz que as músicas são muito curtas. "O álbum tá muito BOM, os singles são ótimos e as faixas estão bem noitada mesmo. Só me quebrou foi a duração das músicas (1 min??)", comentou um perfil.



"Adorei a noitada. Um álbum com visão artística e coerência, todo feito pra tocar em baladas insalubres da augusta e nós gostamos muito disso. A única crítica que eu tenho é da duração do álbum, é muito curto, acaba rápido. Mas de resto gostei bastante, pabllo vittar artista", escreveu um usuário.



Outros comentários foram feitos em tom de humor e ironia, principalmente no Twitter.

A duração do álbum ‘Noitada’ da Pabllo Vittar dividiu a internet nesta quinta-feira (9/2). De um lado, os perfis reclamam da curta duração das músicas, que não passa de 3 minutos. Outro lado afirma que é o conceito do projeto.