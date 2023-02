Adriane Galisteu sambando viraliza e vira meme: 'meu novo vídeo favorito'

Neste ano, a ex-modelo vai desfilar pela escola de samba Portela (foto: Reprodução/Instagram ) O momento em que Adriane Galisteu aparece sambando na Marquês de Sapucaí viralizou nas redes sociais, na madrugada desta quinta-feira (9/2). A falta de malemolência da apresentadora causou alvoroço no público e as opiniões ficaram divididas.





"A Galisteu sambando é meu novo vídeo favorito de carnaval”, afirmou um perfil no twitter.

a galisteu sambando é meu novo vídeo favorito de carnaval pic.twitter.com/ap2h0gJRSw %u2014 Alisson Nobrien (@alissonnobrien) February 8, 2023









Internet reage

Nas redes sociais, as opiniões ficaram divididas. Por um lado, as menções criticam o samba no pé de Galisteu, como contrapartida, outros usuários na web se sentiram representados pela apresentadora.





“Finalmente achei alguém que me representa sambando”, agradeceu uma pessoa.

finalmente achei alguém que me representasse sambando, obrigada adriane Galisteu kkkkkkkkkkpic.twitter.com/F7M8k2ixjV %u2014 Nari %uD83D%uDCD6: Imperfeitos (@NariChinsun) February 8, 2023 Rindo porém sambaria pior que Adriane Galisteu pic.twitter.com/CqfCtcdSjq %u2014 dj juninho portugal %uD83C%uDF4B (@clovxs) February 9, 2023





Em meio às críticas, admiradores da musa da Portela, pronunciaram-se em sua defesa: “Estou vendo várias críticas de quem não entende nada, ela foi Rainha de Bateria por 16 anos, começou na Portela, depois Rocinha e por fim Tijuca, ela era o que a Sabrina Sato é hoje”.

Adriane Galisteu não tem bunda mais tem história no Carnaval! Tô vendo várias críticas de quem não entende nada de nada, ela foi Rainha de Bateria por 16 anos, começou na Portela, depois Rocinha e por fim Tijuca, ela era o que a Sabrina Sato é hoje + pic.twitter.com/GoSb163gUt %u2014 Felipe França (@Felipefranca021) February 9, 2023