Pabllo Vittar rebate críticas sobre comentário em foto de filho de Ivete

O garoto mudou o visual ao cortar o cabelo e recebeu elogios de famosos no vídeo de transformação. A polêmica começou quando a drag escreveu um emoji de carinha vermelha, como se estivesse suando. Com as críticas, apagou os comentários.





"Não comentei isso com conotação sexual. Conheço Marcelo, conheço Ivete. A maldade na cabeça de vocês fala mais de vocês do que de mim! Vocês são podres!!!!", postou Pabllo no Twitter.

Nas redes sociais, fãs da artista e perfis anônimos a defenderam. "Que gente bizarra, Pabllo. É nítido que não tem conotação sexual. Minha solidariedade".

Já outros pontuaram que a situação poderia ter sido evitada: "Uai, mas todo mundo sabe o que significa esse emoji. Acredito que não foi sua intenção, mas não foi erro de interpretação das pessoas não. Foi você quem usou um emoji inadequado pra expressar o que você queria".

adoro a pabllo mas td mundo passa muito pano pra ela, se fosse qualquer outra pessoa fazendo aquele comentário nojento sobre o filho da Ivete, já tinha no mínimo uns 12 tweets viralizando hj

Na foto de uma criança (filho da Ivete Sangalo).

Será que a lacrolandia repudia isso?

A cantora e drag queen Pabllo Vittar deu o que falar nas redes sociais nesta quinta-feira (2/3). A artista recebeu críticas ao comentar uma foto do filho da cantora Ivete Sangalo, Marcelinho, de 13 anos.