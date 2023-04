Outro membro do grupo coreano BTS começa o serviço militar

A estrela do grupo BTS J-Hope começa seu serviço militar obrigatório na Coreia do Sul nesta terça-feira (18), informou a imprensa local, e é segundo membro da popular banda de K-pop a se juntar ao exército.



A banda se tornou um fenômeno global, lotando estádios e reunindo uma legião de fãs chamada ARMY, ao mesmo tempo em que conseguiu dominar as paradas de sucesso dos EUA e do Reino Unido e várias indicações ao Grammy.



Mas na Coreia do Sul, todos os homens aptos a se alistar nas forças armadas devem cumprir pelo menos 18 meses de serviço militar.



Após anos de debate sobre se o grupo merecia uma isenção, o BTS anunciou um hiato incerto no ano passado e Jin, seu membro mais velho, começou a servir em dezembro.



J-Hope, cujo nome verdadeiro é Jung Hoseok, deve começar cinco semanas de treinamento básico na província de Gangwon nesta terça-feira, informou a agência de notícias local Yonhap.



O artista de 29 anos postou fotos de si mesmo com um corte de cabelo ao estilo militar na rede social sul-coreana Weverse na segunda-feira. "Eu amo vocês, ARMY. Vou e volto são e salvo", disse ele.



A agência do grupo, HYBE, confirmou em 1º de abril que J-Hope iniciaria seu serviço, mas não forneceu detalhes para evitar problemas com a aglomeração de fãs no campo de treinamento.



A banda citou a exaustão e a pressão de seu sucesso estratosférico como razões para seu hiato, explicando que seus membros iriam se concentrar em suas carreiras solo.



Alguns analistas duvidam do futuro do grupo quando todos os sete membros terminarem o serviço militar.