Simaria faz primeiro show solo após separação da dupla com Simone

O show de Simaria aconteceu em evento promovido por Carlinhos Maia. (foto: Reprodução/Redes sociais)



Simaria, ex-integrante da dupla com sua irmã Simone, realizou seu primeiro show solo no último sábado, dia 10, em Penedo, Alagoas. A apresentação ocorreu no evento São João da Vila, promovido por Carlinhos Maia. A cantora iniciou seu show com a canção 'Asa Branca', de Luiz Gonzaga, vestindo um figurino que fazia referência ao rei do sertão, composto por um chapéu e uma roupa branca.

Durante a apresentação, Simaria também interpretou músicas da época em que formava dupla com Simone, além de alguns hits de sua passagem pela banda Forró do Muído. A separação das irmãs ocorreu em agosto de 2022, após 18 anos de parceria musical. Enquanto Simone seguiu carreira solo como cantora, Simaria passou a focar mais em suas redes sociais.

A apresentação solo de Simaria marca um novo momento em sua carreira, após a separação da dupla com Simone. Com apoio do púbico, a hashtag 'Simaria na VILA' foi um dos assuntos mais comentados no Twitter. A cantora agradeceu o carinho por meio de sua rede social, na qual agradeu o influenciador Carlinhos Maia pelo convite e os fãs pelo apoio. Confira:

Que noite linda foi essa genteee? %uD83E%uDD0D%u2728 Obrigada @carlinhosmaiaof e @lucasguimaraes pelo convite. Coração cheio de alegria por poder estar com vocês! %uD83E%uDE97



Obrigada tb a todos que levaram a hash SIMARIA NA VILA ao segundo assunto mais comentado do Brasil! Botaram pra lascaaar... pic.twitter.com/lG9UCfHdlY %u2014 Simaria (@simaria) June 11, 2023