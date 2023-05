Simone fala sobre ausência de Simaria em comemoração de aniversário

677

(foto: Instagram/Reprodução)

A cantora Simone Mendes, que celebrou seus 39 anos com uma festa em São Paulo na última quarta-feira (24/5), falou sobre a falta de sua irmã e parceira de dupla, Simaria Mendes, no evento. Os fãs e seguidores das artistas perceberam a ausência de Simaria na comemoração e o fato de ela não ter parabenizado a irmã nas redes sociais.





Em entrevista recente ao programa A Tarde é Sua, apresentado por Sônia Abrão, Simone abordou o assunto e declarou seu amor pela irmã: 'Minha irmã vai ser sempre o amor da minha vida. Mexe comigo, mas não mexe com ela. Eu sempre tô aqui para o que ela precisar. Minha vida é dela, minha casa é dela, minha família. É o amor da minha vida.'





A festa contou com a presença de Caio Mendes, irmão das cantoras, e de outros famosos, como Gessica Kayane, Fabiola Gadelha, Lucas Guimarães.





Vale lembrar que Simaria havia anunciado seu afastamento dos palcos por tempo indeterminado em entrevista ao jornalista Leo Dias e, na ocasião, também comentou sobre divergências com Simone. As irmãs já enfrentaram momentos difíceis, como discussões no palco e rumores de desgaste na relação. Apesar dos desentendimentos, Simone e Simaria sempre afirmam que o amor entre elas prevalece.