BH: acampamento de dança reúne bailarinos de Luísa Sonza e Katy Perry

Amantes da dança terão oportunidade de trocar conhecimentos com grandes nomes nacionais e internacionais, que trabalharam com artistas famosas (foto: Brazil Dance Camp/Reprodução )

Já se imaginou em um acampamento tendo aulas com dançarinos que trabalharam com Pabllo Vittar, Luísa Sonza, Chris Brown e Katy Perry? Talvez essa ideia não seja impossível. Com quatro dias de duração, o Brazil Dance Camp oferece uma experiência imersiva no universo de danças urbanas, trazendo grandes nomes da cena nacional e internacional. O evento, que acontece em Venda Nova, em Belo Horizonte, segue até domingo (11/6).Alunos e professores de Minas Gerais e todo país terão a oportunidade de trocar conhecimentos com grandes nomes nacionais e internacionais, como Jéssi Müller, dançarina e coreógrafa da Pabllo Vittar, Amanda Araujo, bailarina da Luísa Sonza e o norte-americano Josh Price, que trabalhou com artistas como Chris Brown, Katy Perry e Janet Jackson.Com aulas para todos os níveis, inclusive para iniciantes, o evento terá workshop diários com aulas simultâneas, batalhas de dança, apresentações de grupos e convidados, festas e muitas atividades recreativas. Os estilos vão desde o hip hop até o jazz. Serão mais de 30 professores, 60 aulas, totalizando mais de 70 horas de dança.Conceito já bastante difundido no cenário internacional, o evento surgiu a partir da experiência dos organizadores em acampamentos de dança no exterior. "Nós reunimos o melhor de cada evento que vimos lá fora", conta Gustavo Durso, produtor do Brazil Dance Camp.Segundo ele, a energia do povo brasileiro é o principal diferencial do evento. "Temos uma coisa que eles não tem, que é a energia do brasileiro. Os gringos vem aqui e ficam doidos", afirma.O produtor também destaca a iniciativa como uma forma de fortalecer a cultura periférica e potencializar o trabalho dos artistas mineiros no cenário nacional e mundial. "Esse é o maior acampamento de dança da América Latina. Acredito que seja o único no Brasil", declara. Em edições anteriores, o evento também recebeu nomes de peso como Tia Rivera, coreógrafa da Beyoncé, King Charles, coreógrafo da Madonna e Will.I.Am, e Caco Aniceto, dançarino da Glória Groove.Neste ano, serão quatro arenas simultâneas, equipadas no Sesc Venda Nova, no bairro Novo Letícia. As aulas serão realizadas durante os turnos da manhã e da tarde, as batalhas e showcases durante o turno da noite e, em seguida, as festas.