Tom Holland vive criminoso com distúrbio de personalidade em série

O interrogatório sobre uma tentativa de homicídio é o ponto de partida para destrinchar a sinuosa trama de "Entre estranhos", que estreia hoje (foto: APPLE/DIVULGAÇÃO)

Tom Holland e Amanda Seyfried estão em lados opostos na minissérie “Entre estranhos”, que estreia nesta sexta (9/6), no AppleTV+. Ele é Danny Sullivan, preso após seu envolvimento em um tiroteio em Nova York, em 1979. Ela é a interrogadora Rya Goodwin. A produção é assinada por Akiva Goldsman, vencedor do Oscar de melhor roteiro por “Uma mente brilhante” (2002).

Ela foge e Sullivan é procurado por Yitzak (Lior Raz, de “Fauda”), que entrega a ele um passaporte e lhe diz para encontrar seu pai. Antes que pudesse fazer isso, Sullivan é preso e começa a ser interrogado por Rya.





Só que a história é bem mais complicada do que parece, conforme as conversas da dupla mostram. Danny mora com a mãe Candy (Emmy Rossum) e o padrasto Marlin (Will Chase). Passa a maior parte de seu tempo com seus melhores amigos, Mike (Sam Vartholomeos) e Jonny (Levon Hawke).

Juntos, Mike e Jonny ajudam Danny a cortejar Annabelle (Emma Laird) e colaboram com ele em uma operação de tráfico de drogas. Durante um confronto, Danny é salvo de uma surra por Yitzak e, naquele instante, decide morar com o estranho e sua amiga Ariana, que vivem em uma casa abandonada.

A narrativa se complica ainda mais, incluindo uma passagem do protagonista por Londres. O espectador não demora a perceber que Sullivan é um narrador não muito confiável. A segunda metade da série traz o ponto de vista de Rya – e, a partir daí, a trama ganha contornos de um drama de tribunal.

Uma chave para entender a série está nos créditos iniciais. “Entre estranhos” é livremente baseada na história do criminoso Billy Milligan, que atuou nos EUA entre as décadas de 1970 e 1980. O personagem virou tema da série documental “As 24 personalidades de Billy Milligan”, disponível na Netflix. (MP)