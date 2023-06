Jenna Ortega promete menos amor e mais terror na série 'Wandinha'

677

Atriz falou sobre a segunda temporada da série. (foto: Netflix/Divulgação)





Leia: Com assinatura de Tim Burton, Wandinha é uma delícia gótica para as massas Jenna Ortega, a atriz de 20 anos que interpreta a personagem principal na série 'Wandinha', revelou ao portal Variety suas intenções de trazer mais elementos de terror à trama. Além de atuar, Ortega agora fará parte da equipe de produção da série. 'Optamos por explorar mais o lado aterrorizante da história', comentou a atriz, explicando que, em um show com vampiros, lobisomens e superpoderes, a seriedade não deve ser o foco principal.





A atriz também mencionou que a nova temporada deixará de lado o interesse romântico de Wandinha, eliminando o triângulo amoroso presente na temporada anterior, algo que Ortega havia criticado anteriormente. Segundo ela, integrar a equipe de produção foi um passo natural após sua atuação na primeira temporada. 'Já discutimos muitas ideias e estou bastante envolvida no processo. Quero estar por dentro de tudo', afirmou Jenna.





Ortega expressou sua curiosidade em relação aos figurinos, novos personagens e roteiros, agradecendo à equipe por permitir que ela assumisse o papel de produtora. A jovem atriz também compartilhou os desafios enfrentados por mulheres jovens na indústria do entretenimento e a dificuldade em ser levada a sério. 'Algumas pessoas já me disseram que eu deveria ficar no meu lugar e que sou apenas uma atriz', desabafou.

No entanto, Jenna destacou que as experiências mais gratificantes em sua carreira ocorreram quando todas as vozes foram ouvidas e todos puderam contribuir. A atriz espera que sua participação na produção da série 'Wandinha' seja uma oportunidade para fazer a diferença e mostrar que as mulheres jovens têm muito a oferecer no mundo do entretenimento.