Caetano Veloso retorna a BH em dezembro, em nova fase da turnê "Meu coco"

Artista se apresenta em 2 de dezembro, no Arena Hall (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Depois de lançar sua turnê nacional em Belo Horizonte, com três datas esgotadas, e passar pelas principais cidades do país, Caetano Veloso volta à capital mineira para nova fase da turnê "Meu coco", em 2 dezembro, sábado, no Arena Hall, a partir das 20h, em única apresentação.

Caetano Veloso lançou álbum com canções inéditas "Meu coco" com 12 faixas, 10 inéditas e duas releituras, depois de nove anos sem um novo trabalho fonográfico. A turnê tem repertório especial, com sucessos e também músicas do último disco.

Os ingressos já estão disponíveis na bilheteria do Arena Hall e no Sympla. Primeiro lote: arquibancada prata, a partir de R$ 175 (meia); arquibancada ouro, R$ 225 (meia); setor prata, R$ 380 (meia) e setor ouro, R$ 490 (meia). Meia-entrada social para público de todas as idades, mediante doação de 1kg de alimento não perecível na entrada do show, válida apenas para ingressos de inteira.