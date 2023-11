Cantora revelou que gosta de ouvir músicos de cada país por onde passa REUTERS/Tomas Bravo

A cantora Amy Lee fez uma série de elogios para as cantoras brasileiras Pitty e Rita Lee (1947-2023). A roqueira ainda disse que as duas têm um trabalho único, que não se comparam com as bandas que acompanhou durante toda a sua vida. Os elogios foram feitos em entrevista ao site ‘Tenho mais discos que amigos’, que publicou uma prévia da conversa.

Amy Lee contou que, antes da vinda ao Brasil, pediu recomendações de artistas brasileiros para os fãs. “É tão interessante ouvir artistas lendárias de outros países porque eu consigo ouvir semelhanças com bandas que eu conheço, mas ao mesmo tempo, quando se trata dos maiores, há algo que é muito único para sequer comparar com outra coisa”, disse.

A roqueira citou Pitty e Rita como suas favoritas e disse que adoraria ter a chance de ver uma apresentação ao vivo e sentir a energia da plateia. “Rita Lee é um clássico natural, com seu estilo próprio especial. E se eu tivesse morado aqui nos últimos 20 anos eu definitivamente estaria ouvindo Pitty! Fiquei muito empolgada de saber sobre essas duas artistas agora”, declarou.

Música em português

O grupo, liderado por Amy Lee, desembarcou no Brasil como parte da turnê sul-americana do Evanescence. A banda se apresentou em Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. Amanhã (25/10) e na quinta-feira, se apresenta em BH, no Arena Hall. A última apresentação é em Recife, no sábado.

Durante a passagem em terras paulistas, a vocalista Amy Lee cantou em português. O trecho foi apresentado ao piano, após uma sequência de “My Immortal” e “Bring Me To Life”. A letra foi escrita por Amy Lee, que dedicou os versos aos fãs. “Amor é a sua luz, deixe brilhar. Eu nunca vou deixar isso passar. Não acaba, nunca acaba. Você sabe”, cantou.