Taylor Swift também comemora o sucesso do filme 'The eras tour' VALERIE MACON / AFP

Quatro anos após o lançamento do álbum ‘Lover’, de 2019, a música ‘Cruel summer’, de Taylor Swift, alcançou o topo do Hot 100, da Billboard, a mais importante do mundo. Essa é a décima vez que a loirinha alcança a primeira posição do ranking, fazendo parte do seleto grupo de 10 artistas com 10 ou mais números 1.



A música é o 1.158 o single a chegar ao topo da Billboard Hot 100 ao longo dos 65 anos de história da parada. No ano do lançamento, ‘Cruel summer’ estreou na posição 29 no Hot 100 em 7 de setembro de 2019, quando o álbum ‘Lover’ foi lançado.



Inicialmente, a música não foi um dos singles do álbum, que teve faixas como ‘Me!’, ‘You need to calm down’ e ‘The man’. Mas, graças à popularidade da canção durante da ‘The eras tour’, em que Taylor revisita todos os seus 10 trabalhos, a cantora decidiu oficializá-la como quinto single.



Se tornado queridinha do público, ‘Cruel summer’ ganhou duas novas versões: um remix e uma gravação ao vivo. Segundo a Billboard, as novas faixas ajudaram a desencadear a coroação da música no Hot 100. A lista combina streamings de todos os gêneros nos EUA (áudio oficial e vídeo oficial), audiência em rádios e dados de vendas físicas e digitais.



“Cruel summer” atraiu 77,8 milhões de impressões de audiência de rádio (aumento de 2%), 18,6 milhões de streams (aumento de 35%) e vendeu 41.000 downloads (aumento de 1.482%) na semana de acompanhamento de 13 a 19 de outubro, ganhando também os prêmios Top Streaming e Sales Gainer do Hot 100.



O single subiu do 13º lugar para o primeiro lugar na lista de vendas de músicas digitais e o segundo lugar na Radio Songs, após uma semana no topo.

Lista seleta

Ao todo, apenas 10 artistas conseguiram alcançar 10 ou mais primeiros lugares na Hot 100. Os Beatles atingiram a marca 20 vezes, seguidos por Mariah Carey, com 19. Depois vem Rihanna, com 14 singles.



Drake e Michael Jackson estão empatados com 13, cada um. O mesmo acontece com Madonna e As Supremes, com 12 singles. Whitney Houston aparece em seguida, com 11. Fechando a lista, estão Janet Jackson, Stevie Wonder e a recém-chegada Taylor Swift, todos com 10.



Além de ‘Cruel summer’, a loirinha alcançou o topo com ‘Anti-hero’ (por oito semanas, começando em 5 de novembro de 2022); ‘All too well (Taylor’s version)’, em 27 de novembro de 2021; ‘Willow’, em 26 de dezembro de 2020; ‘Cardigan’, 8 de agosto de 2020; ‘Look what you made me do’ (por três semanas, começando em 16 de setembro de 2017); ‘Bad blood’ feat Kendrick Lamar, em 6 de junho de 2015; ‘Blank space’ (por sete semanas, começando em 29 de novembro de 2014); ‘Shake it off’ (por quatro semanas, começando em 6 de setembro de 2014) e ‘We are never ever getting back together’ (por três semanas, começando em 1º de setembro de 2012).