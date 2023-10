677

Com 'Cruellest summer'', Taylor Swift já conquistou os fãs com nova versão do hit Reprodução / Instagram / Taylor Swift

Uma semana antes de lançar sua regravação do álbum ‘1989’, a cantora Taylor Swift fez uma surpresa para seus fãs e disponibilizou duas novas versões da música ‘Cruel summer’: uma ao vivo e um novo remix. Só a versão gravada durante um show da ‘The eras tour’ já alcançou 2,2 milhões de reproduções no Spotify e outras 1,2 milhão no YouTube.

O anúncio das novas faixas foi feito pela loirinha nas redes sociais, que ainda comemorou o sucesso do filme ‘Taylor Swift: the eras tour’. “Que coisa verdadeiramente alucinante em que se transformou o filme ‘Taylor Swift: the eras tour’. Tenho visto vídeos de vocês nos cinemas dançando, brincando e recriando coreografias, criando piadas internas, ficando noivos e, geralmente, criando o caos alegre pelo qual somos conhecidos”, começou.

Ela ainda agradeceu aos fãs pelo sucesso da música. “Uma das minhas coisas favoritas que fizeram por mim foi apoiarem TANTO ‘Cruel summer’, acabei começando o show da ‘The eras tour’ com ela. Pelos velhos tempos, liberei o áudio ao vivo da tour para que todos possamos gritar no conforto das nossas casas e carros. E mais um remix novinho em folha da LP Giobbi”, escreveu.

‘Cruel summer’ foi lançada em 2019, no álbum ‘Lover’, o sétimo disco de estúdio da cantora. A música ganhou mais popularidade durante a turnê, em que a loirinha revisita todos seus 10 trabalhos. Percebendo o fenômeno no palco, a cantora decidiu oficializar como quinto single.

Em junho deste ano, ela disparou a música para as rádios americanas. O hit também viralizou nas redes sociais. Com 18 faixas, ‘Lover’ tinha “ME!”, “You Need to Calm Down”, “Lover” e “The Man” como singles – todas com videoclipes. Apesar de “Cruel Summer” não ter sido promovida oficialmente, a canção ganhou destaque organicamente pelo próprio público de Swift.