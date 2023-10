677

Depois de movimentar a economia e até criar um terremoto com sua ‘The eras tour’, a cantora Taylor Swift agora faz sucesso como decoração de Halloween. A loirinha inspirou um fã dos Estados Unidos a deixar sua casa no clima do Dia das Bruxas.

No gramado da casa, foram instalados diversos esqueletos com roupas e assessórios utilizados por Taylor em cada um de seus álbuns. Além dos looks de cada uma das 10 eras, a decoração ainda tem diversos outros elementos do mundo dos swifties, como uma placa que diz “Halloween (Taylor’s version)”. A cantora está relançando seus primeiros seis álbuns, por conta de uma disputa de direitos autorais. Em entrevista, ela disse que “tudo que tem Taylor’s version escrito entre parênteses” pertence a ela.



Fã recriou looks icônicos de Taylor em seus esqueletos para o Halloween Reprodução / redes sociais / YouTube Além da ‘The eras tour’ versão Halloween, a cantora inspirou outra decoração macabra. No estado americano de Indiana, o morador Michael Owens resolveu homenagear a loirinha. Além de botar diversos esqueletos segurando uma faixa de campanha presidencial escrito “Taylor Swift 2024”, ele instalou duas caveiras de 3,6 metros no jardim representado a loirinha e o jogador da NFL Travis Kelce, apontado como novo namorado da cantora.



Foi Michael que costurou os looks do casal, bem como fez o bigode do atleta e o cabelo da loirinha, usando três perucas para conseguir, além do microfone adornado na mão de Taylor, como ela usa em seus shows. Já o vestido azul foi escolhido por conta do relançamento do álbum ‘1989 ’, no próximo dia 27.

“Taylor (Swift) está regravando suas músicas para que ela possa possuí-las e então sua regravação de ‘1989’ será lançada este mês e esta foi apenas minha homenagem àquela época”, disse Owens, se referindo ao chamado “álbum azul”.

“Nós chamamos ela de ‘Sk-aylor’ Swift para ser engraçado”, contou o fã à imprensa americana, misturando o nome da cantora com a palavra esqueleto. Ele ainda revelou que a família inteira é swiftie e que, todos os anos, é tradição vestir os enfeites de forma divertida para celebrar o Halloween.

A roupa não é a única homenagem à estrela da música. Nas roupas dos outros esqueletos há detalhes que só um swiftie é capaz de reconhecer. “A primeira é uma referência ao avião de papel fora de perigo. Este (o esqueleto do meio) é apenas uma espécie de referência a uma roupa que ela costumava usar em turnê. A de baixo é ‘Death by a Thousand Cuts’, que é do álbum ‘Lover’ dela”, explicou.

Michal admite que tem feito com que uma multidão pare na frente de sua casa desde que colocou a decoração inusitada em seu gramado. Ele disse que tem gostado e que, até agora, nenhum acidente aconteceu.

Fantasias

Diversos vídeos de como se inspirar em Taylor e Travis para curtir o Dia das Bruxas com o mozão circulam nas redes sociais. Mas o que mais tem chamado atenção é um vídeo antigo, de quando nem existiam rumores de que os dois poderiam estar juntos.

Um casal de Oklahoma se vestiu de Taylor Swift e o Travis Kelce para o Halloween de 2020. Três anos depois, suas fantasias se tornaram realidade. Junto com uma foto da fantasia, o casal escreveu nas redes sociais na época: “Não conheço nenhum mundo em que Taylor Swift + Travis Kelce estariam juntos na mesma sala, mas aparentemente neste eles são casados? "

Diversas pessoas têm dito que os dois previram o casal antes que ele pudesse acontecer.