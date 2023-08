Taylor Swift fará seis shows no Brasil e não deve passar por BH Michael Tran / AFP

Diversos perfis nas redes sociais comentaram que a cantora Taylor Swift traria a The eras tour para Belo Horizonte, com show na Arena MRV, o novo estádio do Atlético-MG. As informações eram de que as negociações estavam em estágio inicial. A notícia circulou tanto pelas páginas de futebol quanto as de fãs da cantora. Mas a história não passa de um boato.

Segundo a assessoria de comunicação da Arena MRV informou ao portal No Ataque, não há negociações para que Taylor Swift se apresente no local. Além disso, a agenda da cantora até novembro de 2024 já foi divulgada. Sem contar que não há espaço para a apresentação no cronograma.

Isso porque Taylor faz seu primeiro show no dia 17 de novembro, no Estádio Nilton Santos. Nos dias 18 e 19, ela se apresenta novamente no mesmo local. No final de semana seguinte, começando no dia 24 de novembro até o dia 26, a loirinha leva a The eras tour para o Allianz Parque, em São Paulo.

Antes de vir para o Brasil, Taylor fará três shows em Buenos Aires, Argentina, no final de semana do dia 10 de novembro. Após a turnê no Rio e São Paulo, há um intervalo na agenda da americana, que vai até o início de fevereiro, quando ela faz uma viagem para Tóquio.

No caso de ela se apresentar em BH no primeiro final de semana de dezembro, a apresentação poderia coincidir com a de Paul McCartney, outro mega show que vai passar pelo Brasil em 2023. O ex-Beatle subirá ao palco da Arena MRV no domingo, 3 de dezembro.

A pausa na agenda de Taylor, inclusive, é aguardada pelos fãs. Isso porque ela deve aproveitar o intervalo para trabalhar no relançamento de seus álbuns. A expectativa é que Taylor comece a regravação de ‘1989’, lançado pela cantora em 2014.