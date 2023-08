677

Quem cresceu na década de 1990 e 2000 viveu um momento histórico na noite dessa segunda-feira (7/8). Durante o megashow do ‘Criança esperança’, na TV Globo, as apresentadoras Xuxa, Angélica e Eliana subiram ao palco juntas, pela primeira vez.

A apresentação começou com a esposa de Luciano Huck, que cantou e dançou seu hit ‘Vou de táxi’, acompanhada de dançarinos vestidos de motoristas. Em seguida, a Rainha dos Baixinhos entrou no palco e agitou o público com ‘Ilariê’, com direito à performance de paquitos e paquitas.

A terceira foi Eliana, que cantou seu maior sucesso, ‘Dedinhos’. As três disputavam a audiência infantil nos anos 1990 e eram apontadas como inimigas. A apresentadora do SBT aproveitou o momento da apresentação para esclarecer que nunca houve rivalidade entre elas e que as loiras se juntaram em prol da união entre as mulheres.

“A vida toda, tentaram nos colocar como inimigas. Não conseguiram. Ao invés de rivalidade, optamos pela amizade e pela irmandade. Irmandade que rima com solidariedade e com sororidade palavra que significa união entre mulheres. Chega de competição, mais respeito, admiração. Sigamos em frente, na TV, de táxi ou de nave. Tomamos rotas diferentes, mas estamos sempre juntas, e juntas somos mais fortes. Que mulheres unidas podem ir muito mais longes”, discursou Eliana.

Em seguida, as três subiram, juntas, em uma plataforma que se deslocava para próximo do público, enquanto cantavam ‘Lua de cristal’, sucesso de Xuxa. Após a apresentação, Ivete Sangalo, que comandava a atração junto com Marcos Mion, elogiou as amigas. “Acho que um dos momentos mais esperados. Eu estou completamente emocionada com vocês. Aliás, não só eu, o Brasil inteiro. Olha isso”, disse se direcionando ao público.

Visivelmente emocionada, Xuxa não conseguiu segurar a lágrimas. "Todo mundo sabe que eu sempre falei de sonhos e hoje em especial a gente tem que lembrar que as crianças não podem deixar de sonhar. Nós estamos aqui juntos hoje com esse intuito", disse, reforçando o trabalho do 'Criança esperança'.

"Isso aqui é uma festa da solidariedade. Nós três juntas aqui simbolizamos isso. A força. E este projeto fala de solidariedade, de gratidão, de educação, fala do futuro das nossas crianças", afirmou Angélica, em seguida.

Pela primeira vez na Globo, Eliana falou de como a união entre as pessoas faz a diferença e aproveitou para pedir apoio para o Teleton, campanha do SBT. “Sou madrinha desde o começo. Doe, porque o importante é ajudar as nossas crianças", pediu. A campanha beneficente, com direito a programação especial, será realizado em novembro.

‘Super bowl’

O momento foi aclamado nas redes sociais, que compararam a apresentação com o Super bowl, no qual um show acontece no intervalo da final do campeonato de futebol americano nos Estados Unidos. Considerado um dos momentos mais aguardados por fãs de divas pop, o momento possui grande estrutura e muita audiência. Em 2023, Rihanna se apresentou no Super bowl.

Xuxa, Angélica e Eliana já haviam aparecido juntas nas redes sociais e em publicidades, mas foi a primeira vez que as três cantaram juntas Reprodução / TV Globo

“POR QUE CHORAS, SUPER BOWL?? Xuxa, Angélica e Eliana, o encontro do milênio!”, decretou um perfil. “Super Bowl pras quiança anos 90 (Remix de Eliana arrasou. Eu queria o Melocoton)”, opinou outro.

Para as redes, o trio é imbatível. “Só Lady Gaga, Madonna e Britney [Spears] num Super bowl seria maior de isso”, declarou um comentário. O momento emocionante levou muitos espectadores às lágrimas e despertou um sentimento de nostalgia. “Chorei. Cresci ouvindo essas velhas corocas da Xuxa e da Eliana num dvd conjunto. Sempre em meu coração”, relembrou um usuário do X, antigo Twitter.

Para outro, a apresentação teve “o cheiro dos brinquedos da Estrela” e do “CD da Som Livre”. “As loiras da nossa infância, associarei para sempre Eliana a Pokémon, Angélica a Digimon e Xuxa, Só para baixinhos volume infinito”, dizia um comentário.

O sucesso não foi apenas nas redes sociais. Segundo o portal ‘Notícias da tv’, o ‘Criança esperança’ teve a maior audiência nos últimos seis anos, impulsionada pelo encontro histórico entre Xuxa, Angélica e Eliana. Só na Grande SP, foram mais de 1,423 milhão de domicílios com a TV ligada no megashow.

Críticas de quem ficou de fora

Mara Maravilha era outra apresentadora infantil que fez sucesso nos anos 1990. Mas a morena ficou de fora do encontro na TV Globo. Nas redes sociais, a apresentadora alfinetou a apresentação de Xuxa, Eliana e Angélica e disse que sua ausência foi mais comentada do que o encontro do trio.

"Rindo à toa e ainda me perguntam porque minha ausência é tão lembrada? Respostas não faltam (risos). Tudo coopera para o bem daqueles que estão de boa!", disse, com um vídeo que aparece sorrindo.

No fim de julho, Mara comentou sobre sua exclusão em grupo de mensagens formado por Xuxa, Angélica e Eliana. Ela disse que não tem vontade de se aproximar do trio e apontou ser vítima de racismo. "Não preciso [fazer parte do grupo], porque respeito a etnia, a diferença social", começou.

"Depois de ver essa situação, é óbvio que eu também não gostaria mesmo de fazer [parte]. Você estar em uma escola onde tem um monte de loirinhas e é rejeitada, isso não é o racismo?", questionou.