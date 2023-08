677

Angélica, Xuxa e Eliana se juntam no palco do Criança esperança nesta segunda-feira (7/8) Reprodução/Eudora



Nesta segunda-feira (7/8), espectadores de todo o Brasil poderão assistir a um momento icônico da TV brasileira: Xuxa, Eliana e Angélica estarão juntas pela primeira vez no palco do “Criança Esperança”, show beneficente realizado anualmente pela Globo em parceria com a Unesco. Nesta segunda-feira (7/8), espectadores de todo o Brasil poderão assistir a um momento icônico da TV brasileira: Xuxa, Eliana e Angélica estarão juntas pela primeira vez no palco do “Criança Esperança”, show beneficente realizado anualmente pela Globo em parceria com a Unesco.





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Xuxa (@xuxameneghel)

Leia: Globo exibe 'Xuxa: o documentário' e domina as redes sociais O trio marcou a infância nos anos 90 com suas atrações, cada uma em uma emissora. Apesar de nenhum detalhe ter sido revelado, registros dos encontros para acertar os detalhes do show foram compartilhados nas redes sociais, deixando os fãs cada vez mais ansiosos. No sábado, Xuxa postou um vídeo com vários momentos das loiras ao som de “All be there for you”, música de abertura da série “Friends”, e a legenda: “Mais que migles, friends!”

Leia mais 13:10 - 07/08/2023 Internautas apontam possíveis substituições para Ana Maria Braga

12:53 - 07/08/2023 Paul McCartney anuncia data de show na Arena MRV, em BH

12:11 - 07/08/2023 Internet lamenta morte de Aracy Balabanian e relembra trabalhos da atriz



“Parece que onde brilha uma mulher não pode brilhar outra. E não é verdade. Tem espaço para todas. Então, essa suposta rivalidade era algo muito mais criado por esta sociedade patriarcal em que a gente vive. Sempre nos tratamos respeitosamente, primeiro como colegas de profissão e depois, na maturidade, como amigas. O nosso papel ao longo desses anos foi mostrar que existe, sim, união entre mulheres e que uma não tira o brilho da outra. Pelo contrário: juntas, ficamos mais fortes”, disse Eliana. Em entrevista para o jornal O Globo, Eliana comemorou sua estreia no Criança Esperança ao lado das amigas. Madrinha do Teleton, no SBT, ela disse que o convite da Globo foi mágico porque materializa o respeito e a união entre as três em um programa voltado para ajudar pessoas. Além disso, esclareceu que nunca houve uma rivalidade com as colegas de profissão.

O show, que acontecerá ao vivo no Rio de Janeiro, será transmitido para todo o Brasil depois de Terra e Paixão.