677

Aracy Balabanian conquistou o público como Cassandra, em 'Sai de baixo' Eduardo Franca/TV Globo

As homenagens para a atriz Aracy Balabanian tomaram as redes sociais na manhã desta segunda-feira (7/8). Aos 83 anos, a veterana morreu em decorrência de um câncer de pulmão, no Rio de Janeiro, onde estava internada. O nome da estrela lidera os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter. Além disso, é o termo mais buscado pelo Google agora de manhã.

Com 60 anos de carreira, os fãs de Aracy celebram a vida da atriz lembrando seus papéis na telinha. O mais lembrado é a sogra de Caco Antibes (Miguel Falabella), em ‘Sai de baixo’. “Cassandra certamente foi a personagem mais famosa de Aracy Balabanian. O sucesso de ‘Sai de baixo’, nenhum programa de humor conseguiu desbancar”, destacou um perfil.

Sempre bem-humorada, a atriz escreveu seu nome na história do humor nacional. Além de Cassandra, a Armênia, em ‘Rainha da sucata’, é uma de suas mais famosas personagens. Na novela, ela usava o bordão ‘na chon’, que caiu na boca dos brasileiros, nos anos 1990. “Hoje, o Brasil se entristece com a perda de uma mulher que tantas vezes nos fez sorrir. Aracy Balabanian, eternizada em grandes obras da teledramaturgia brasileira, deixa um legado enorme. Descanse em paz!”, lamentou um fã.

Aracy fez tanto sucesso com Armênia, que a personagem voltou em 1992, na novela “Deus nos acuda”. Mais tarde, em 1995, ela viveu Filomena, na novela ‘A próxima vítima’. Dona de um carisma inigualável, ela tornava todos os personagens queridinhos do público. “Aracy Balabanian é uma daquelas atrizes que eram capazes de tudo, mocinhas e vilãs, dramas e comédias. E sempre com imensa entrega e presença. Lembro dela desde a infância, em ‘Vila Sesamo’, ao lado de Armando Bogus e Sonia Braga. Vai deixar saudades!”, relembrou um fã.

“Hoje Aracy Balabanian, nos deixou… Adeus, Heloísa, Bianca, Violeta, Maria faz-favor, Filomena Ferreto, Dona Armênia, Cassandra…”, se despediu um perfil. Veja mais homenagens do público:

Aracy Balabanian, a eterna Cassandra de 'Sai de Baixo'. Descanse em paz! %uD83D%uDDA4



pic.twitter.com/BuO76QFquE %u2014 CHOQUEI (@choquei) August 7, 2023

Ela era luz!



Descanse em paz Aracy Balabanian, eterna Cassandra de Sai de Baixo %uD83D%uDDA4%uD83D%uDD4A%uFE0F pic.twitter.com/Nem8RkSVS7 %u2014 the amazing carlos (@pqpcarlos) August 7, 2023

Hoje só assistirei aos vídeos de Aracy Balabanian, nossa eterna e ADIRADA ARACU %uD83E%uDD7A %u2764%uFE0F



pic.twitter.com/bWcQS7dDtv %u2014 rafafreitas.bsky (@RafaFreitas) August 7, 2023

A incrível Aracy Balabanian e suas três filhinhas. pic.twitter.com/gzYQegl1oK %u2014 Julia G %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDFA%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF3%uD83C%uDDEE (@julia_x23) August 7, 2023

Hoje a mansão Ferreto amanheceu triste, descanse em paz grande Aracy Balabanianpic.twitter.com/SS39XNqAvL %u2014 D%u0334%u03B1%u0273%u03B9el (@danieldilaurent) August 7, 2023

Aracy Balabanian mudou rumos e vidas mostrando em toda sua vida o quanto era talentosa e inspirando gerações, que ela descanse de forma brilhante assim como viveu! Obrigada por tanto, Aracy! %uD83E%uDD0D pic.twitter.com/JhoLIbwpUU %u2014 caroles %u2728 (@dianelwne) August 7, 2023

Filomena Ferreto de A Próxima Vítima (1995), outra grande criação de Aracy Balabanian. Aqui a veia dramática da atriz se impunha de maneira violenta. Um grande banho de interpretação. pic.twitter.com/fykVNBmJ3l %u2014 orfe(x)u (@luansabino20) August 7, 2023