SIGA NO

677

Miguel Falabella e Aracy Balabanian são amigos de longa data Reprodução/Redes sociais



A atriz Aracy Balabanian morreu, nesta segunda-feira (7/8), aos 83 anos. A informação foi confirmada pela TV Globo, onde a artista trabalhou grande parte de sua vida. Aracy descobriu um câncer de pulmão no fim do ano passado e estava internada na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro.









Enlutados, vários artistas e parceiros de profissão lamentaram a morte da atriz nas redes sociais. Uma das mais emocionantes foi a do ator Miguel Falabella, que não mediu esforços em elogiar Aracy, de forma sensível e saudosista. Em seu perfil do Instagram, Falabella fez uma dedicatória junto de uma foto no cenário de “Sai de baixo”, onde contracenaram juntos durante 6 anos.





Na legenda da foto, o ator agradece o tempo em que passaram juntos, dentro e fora das telas, e engrandece os momentos que tiveram juntos. Falabella ainda demonstra o luto, dizendo que suas lembranças são ensolaradas, mas que neste momento seu coração encontra-se nublado. “Consola-me saber que estaremos para sempre juntos em alguma reprise de uma futura sessão nostálgica. Te amo para sempre. Até um dia!”, diz.