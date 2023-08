677

'Barbie' é o primeiro filme dirigido por uma mulher a bater U$ 1 bilhão Divulgação / Warner ‘Barbie’ bateu recorde e se tornou o filme dirigido por uma mulher mais assistido da história. Segundo o "The Hollywood Reporter", o longa de Greta Gerwig ultrapassou U$ 1 bilhão em bilheteria em apenas três semanas de exibição.

Ao todo, são U$ 1,03 bilhão em todo o mundo, sendo U$ 459 milhões nos cinemas norte-americanos e US$ 572 milhões no resto do mundo, segundo a revista "Variety". Os dados são preliminares e do começo desse domingo (6/8). Os números totais do fim de semana ainda devem ser divulgados.

Recorde de ‘Barbie’

Em toda história, apenas 53 filmes ultrapassaram a marca de U$ 1 bilhão. O último a integrar a lista foi ‘Super Mario Bros. - o filme’, lançado em abril. O encanador mais famoso do mundo arrecadou U$ 1,35 bilhão, e ainda está em cartaz em algumas salas.

Antes de ‘Barbie’, nenhuma diretora havia conseguido ultrapassar U$ 1 bilhão. O recorde anterior era de ‘Mulher-Maravilha’, de Patty Jenkins, que havia arrecadado US$ 822 milhões. ‘Capitã Marvel’ chegou a lucrar U$ 1,1 bilhão e está na 31ª posição geral do ranking das bilheterias globais, mas possui dois diretores: Anna Boden e Ryan Fleck.

O mesmo acontece com ‘Frozen’ e ‘Frozen 2’, ambos assinados por Jennifer Lee e Chris Buck. Eles arrecadaram, respectivamente, U$ 1,2 bilhão e U$ 1,4 bilhão, ficando na 20ª posição e na 13ª posição.

Com o final de semana, ‘Barbie’ se manteve no topo da bilheteria na América Norte, entre os títulos em cartaz. ‘Oppenheimer’, apontado como o grande rival da boneca, estava na vice-liderança, mas pode ter perdido a posição para ‘Megatubarão 2’ e “As tartarugas ninja: caos mutante’, que estrearam agora.