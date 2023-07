677

Uma funerária do Equador conquistou milhares de pessoas com sua novidade Reprodução / TikTok

Que ‘Barbie’ é um sucesso, todo mundo sabe. E, por isso, muitos comerciantes tentam levar a tendência para seus setores de serviços, desde roupas até alimentação. A novidade é que o setor funerário decidiu investir nesse nicho de mercado. Uma funerária do Equador chamou a atenção no TikTok ao vender um caixão rosa, com o nome de “Barbie House”, ou casa da Barbie.

A publicação conquistou mais de 1,6 milhão de pessoas. Na imagem, além do esquife temático, aparece uma foto da boneca e a frase: “Na Olivares Funeral Home temos a Barbie House, para que descanse como uma Barbie ”.

A ideia da empresa é muito parecida com outra do mesmo ramo. Dessa vez, de El Salvador. A funerária resolveu oferecer um caixão rosa, com decorações relacionadas ao filme. Apesar de ter se popularizado agora, segundo o gerente do empreendimento, o produto já faz parte do catálogo da loja há um ano.

“Queríamos inovar com a ideia do caixão rosa, já que é um tema que virou tendência, e as pessoas têm nos contatado. Das 40 pessoas que nos solicitaram, já fechamos contrato com pelo menos 10 novos clientes ou pessoas que já adquiriram o serviço preventivo conosco. Chegamos a ficar sem estoque, mas fazemos sob encomenda”, relatou em entrevista a um jornal local.



E vai além: a funerária oferece um desconto de 30% para os clientes que fecharem o pacote fúnebre, que inclui, além do caixão temático, o fornecimento de bebidas, alimentação, serviço de hostess e um banner para a despedida eterna.

Tendência também chega ao Brasil

Claro que os brasileiros também iriam seguir a tendência de moda da boneca mais famosa do mundo. No dia do lançamento do filme, a funerária Pax União, de Teresina, no Piauí, postou uma foto de um esquife rosa, com a frase: “Sabia que você pode encomendar o seu caixão na cor rosa?"



“O mundo cor de rosa da Barbie invadiu a Pax União e não poderíamos ficar de fora! Quem aí gostaria de um caixão Pink pro seu funeral?”, diz a legenda da imagem. Os piauienses que querem um funeral temático também podem escolher um cemitério que entrou na onda e fez uma propaganda relacionada ao filme.

O cemitério Jardim da Ressureição, localizado em Teresina, no Piauí, mudou suas fotos nas redes sociais para rosa e recriou um dos momentos mais icônicos do filme, quando a protagonista aparece com os pés no formato do salto. Mas, ao invés de pés, o local usou um desenho de esqueleto.

"Ela é tudo. Eu sou só o #Cemi", brincou na publicação. Anteriormente, o local já havia feito outra brincadeira relacionada ao longa. "Tirando a poeira do meu lookinho rosa para julho de 2023", afirma o post. Na imagem, a "dona morte" aparece com uma roupa cor-de-rosa esperando o filme chegar nos cinemas.

Em Jundiaí (SP), os caixões rosa também estão dando o que falar. Além da cor, eles também têm adereços da boneca. Na verdade, a funerária OSESF conseguiu apenas um exemplar da peça, e ainda teve que aguardar a fábrica terminar a produção. Mesmo assim, o caixão está fazendo sucesso, o que garantiu 80 novas encomendas da casa fúnebre da Barbie.



Belo Horizonte também não ficou de fora! A funerária Metropax instalou um painel temático da Barbie, em frente à sua sede, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. “Vida cor de rosa. Faça sua foto aqui no painel temático da Barbie”, diz um cartaz afixado no local.

Quem tirar uma foto e publicar na rede social marcando a empresa ainda participa de um sorteio de ingressos para o filme. Os ganhadores serão escolhidos nesta sexta-feira (28/7). O local ainda promove hoje um evento temático, com direito a ações educativas, café da manhã temático, maquiagem artística e aferição da pressão.

A funerária destacou que haverá presenças especiais da Estrela, cãozinho que é a gerente de acolhimento, da Barbie Metropax, e do mascote do local. “Venha celebrar a VIDA cor de rosa Metropax. No dia 28.07 venha tomar um café conosco e aproveitar para fazer o seu registro com uma foto no espaço da Barbie e celebrar a vida na casa do associado. A vida é seu presente!”, convida a empresa nas redes sociais.