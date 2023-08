677

Fora das novelas desde 2016, Aracy lutava contra um câncer de pulmão desde o fim do ano passado Ofício e Cena - Aracy Balabanian A atriz Aracy Balabanian morreu, nesta segunda-feira (7/8), aos 83 anos. A informação foi confirmada pela "TV Globo", emissora em que era contratada e fez parte de sucessos como ‘Sai de baixo’ e ‘Rainha da sucata’ .

A veterana descobriu um câncer de pulmão no fim do ano passado e estava internada na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. No último dia 16, a amiga Cláudia Raia compartilhou um registro de Aracy com Luca, filho de de Raia com Jarbas Homem de Melo.

Nascida em 1940, Aracy é um dos maiores nomes da televisão brasileira. Ela fez parte do humorístico ‘Vila Sésamo’, além de ‘Corrida do ouro’ e ‘A próxima vítima’. Ela começou a carreira no teatro nos anos 1960. Nos palcos, ela estrelou ‘Os ossos do Barão’, de Jorge Andrade, e na montagem brasileira de ‘Hair’.

Seu último trabalho na TV foi na novela ‘Sol nascente’, de 2016, dando vida à italiana Geppina. Desde então, ela fez participações especiais em produções como ‘Malhação’ e ‘Juntos a magia acontece’.