%uD83D%uDEA8BRASIL: Um avião que ia para o Rio de Janeiro precisou atrasar para uma manutenção de emergência. Um dos passageiros era Alcione, que fez um show particular na aeronave cantando "Não Deixa O Samba Morrer". pic.twitter.com/ESleb3Xkv0 %u2014 CHOQUEI (@choquei) August 6, 2023

Passageiros que embarcaram no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, rumo ao Rio de Janeiro, precisaram esperar para a decolagem por conta de um reparo emergencial no ar-condicionado da aeronave. Mas o momento, que era para ser desagradável, se tornou um show particular de um dos maiores nomes do samba. Alcione, que também aguardava o voo, soltou seu vozeirão e encantou até mesmo os tripulantes.

O caso aconteceu na tarde desse domingo (6/8) e logo o vídeo viralizou nas redes sociais. Nas imagens, a "Marrom" aparece de pé no corredor do avião. Ela canta ‘Não deixe o samba morrer’, um de seus maiores sucessos, lançado em 1975.

A plateia olha encantada para a cantora e é claro que muita gente aproveitou a oportunidade única para fazer um registro com o celular. Ao chegar no refrão, ela pede para que os colegas de voo a acompanhem. O resultado é um coral comandado por Alcione.

Ao fim da curta apresentação, Marrom é aplaudida pelos passageiros. Ela agradece e volta para seu assento, aguardando a decolagem. Segundo a jornalista Mariana Procópio, que estava a bordo da aeronave, foram os viajantes que pediram para que Alcione desse uma "palinha". Ela, muito solícita e bem-humorada, atendeu às solicitações.

Alcione encantou os passageiros com 'Não deixe o samba morrer' Reprodução / redes sociais

A cena conquistou diversos fãs, que aproveitaram para elogiar a cantora e, claro, dizer como queriam ter vivido o momento. “Rainha que nunca perde a coroa! A nossa patrona do samba!”, elogiou um perfil. Outro internauta chamou Alcione de “patrimônio nacional”.

“Essa galera só saiu ganhando, show ao vivo de graça do maior vocal do Brasil vivo”, apontou um comentário. “Serviço de bordo com direito a show exclusivo da Alcione, aí tá bom demais”, disse outro.

“Queria estar nesse voo! Marrom maravilhosa!”, desejou um internauta. “Fantástico! Nunca um atraso foi tão comemorado”, comentou outro.

A presença de Alcione foi apontada até como uma “cura” para quem tem fobia de avião. “O avião que eu queria estar!! Um detalhe… sempre sofro quando tenho que voar, tenho medo real e não adianta vir com pesquisa que prova que é absolutamente seguro! Talvez com a Alcione rolasse!”, disse um perfil.

Outro imaginou que ia aproveitar o momento para curtir ainda mais a sambista. “O que eu ia implorar pra ela cantar ‘A loba’, é brincadeira”, comentou um usuário do Twitter.