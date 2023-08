677

Conjunto de coroa e manto do vocalista do Queen, usado na turnê "Magic", vai a leilão, em setembro FOTOS: Daniel LEAL / AFP

Do manuscrito de "Bohemian Rhapsody" à sua emblemática capa, passando por sua coleção japonesa, a intimidade de Freddie Mercury, vocalista do Queen, está em exibição em Londres, antes que sejam leiloados pela Sotheby's. Do manuscrito de "Bohemian Rhapsody" à sua emblemática capa, passando por sua coleção japonesa, a intimidade de Freddie Mercury, vocalista do Queen, está em exibição em Londres, antes que sejam leiloados pela Sotheby's.









Percorrendo as salas da exposição, é possível admirar peças icônicas, como a coroa e a capa que o artista usava em "God save the queen" ao encerrar cada show de sua última turnê no Queen, em 1986.





Japão

Os kimonos, estampas, porcelanas e laquês que ele colecionava são um "conjunto completamente único", assegura Cécile Bernard, diretora-geral da Sotheby's na Europa.





O mobiliário permite respirar a atmosfera de Garden Lodge. O visitante pode ver uma mesa de cozinha antiga ou uma sala de jardim e imaginar as refeições e festas daquela época.





Esses objetos mostram o quão cuidadoso Mercury era ao receber seus convidados. Há até notas em que ele escrevia como a mesa deveria ser arrumada e o lugar dos convidados.





Roupas





Entre os esboços de alguns dos maiores sucessos do Queen destaca-se o de "Bohemian Rhapsody": 15 páginas que revelam as diferentes ideias de Mercury para esta canção que inicialmente se chamaria "Mongolian Rhapsody".





Outro item excepcional é o piano Yamaha, comprado em 1975, com o qual o músico compôs quase tudo a partir de "Bohemian Rhapsody", segundo Gabriel Heaton, especialista de livros e manuscritos. Para a Sotheby's, está avaliado entre 2 e 3 milhões de libras (R$ 12,4 a R$ 18,6 milhões, na cotação atual).





O guarda-roupa de Mercury também pode ser visto: suas blusas, sapatos, óculos, ternos com lantejoulas e até mesmo a camiseta amarela "Champion" que ele usou em seu último show, em 9 de agosto de 1986.





Poemas A exposição inclui um livro de poemas, com comentários do jovem Farrokh Bulsara – o verdadeiro nome de Mercury – e uma poesia composta por ele.





No total, entre 30 mil e 40 mil objetos serão colocados à venda em setembro, de acordo com Fenella Theis, do departamento de livros e manuscritos da casa de leilões. "Cada peça é tão autobiográfica e reflete "tantos e tantos aspectos da personalidade do artista”, explica.





Toda a coleção está sendo vendida por Mary Austin, uma das amigas mais próximas do artista, que também foi sua companheira. Parte dos lucros será destinada a fundações envolvidas na luta contra a Aids.

A paixão de Mercury pelo Japão é uma das descobertas mais fascinantes dos organizadores da mostra, que pode ser visitada até 5 de setembro, data de nascimento do músico.Está presente também o magnífico "jukebox" Wurlitzer de 1941, que o cantor comprou para a cozinha de sua casa, com discos como "Hallelujah I love her so", de Ray Charles, "Rit It up" de Little Richard; e "Shake, rattle and roll", de Bill Haley.