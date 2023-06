Pedro Sampaio se defende de meme que protagonizou em ensaio com Alcione

677

Pedro Sampaio fez uma nova versão de 'Não deixe o samba morrer' (foto: Reprodução/Instagram)

Antes do início da cerimônia do 30º Prêmio da Música Brasileira, nessa quarta-feira (31/5), Pedro Sampaio falou sobre o meme em que protagonizou com Alcione. Os artistas compartilharam imagens do ensaio para a apresentação conjunta no evento e a cara da dona de "Não Deixe o Samba Morrer" viralizou na web.

Questionado sobre a piada na web, o DJ afirmou que "curtiu muito" a brincadeira. "A internet é isso, eu vim dali, mas o meme é só um recorte do que acontece mesmo, mas é isso aí. Foi nosso primeiro ensaio, ela tava entendendo o que ia acontecer", descreve ele.

"A hora que eu encosto nela, é para avisar que vai acontecer uma alteração, e aí ela faz uma cara... (risos)."

Apesar do meme, o artista do hit "Atenção" enaltece a artista: "Ela foi muito gentil, não tenho palavras pra descrever".

Pedro Sampaio acabou de matar o samba que a Alcione lutou para não deixar morrer pic.twitter.com/skc0Uq2G4O — Jonas Di Andrade (@jonasdiandrade) May 25, 2023

No final do Prêmio da Música Brasileira, ele e Alcione irão dividir um número especial junto com a bateria da escola de samba Mangueira. "Vai ser uma mistura de ritmos e referências", promete Sampaio.