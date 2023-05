Renata Sorrah diz ser bissexual e Nazaré vira meme para situação

A notícia de que a atriz Renata Sorrah assumiu-se bissexual dominou as redes sociais nesta terça-feira (10/5). Apesar das antigas desconfianças, os fãs aclamaram a iniciativa da global e, com bom humor, usaram sua personagem de maior sucesso, a Nazaré Tedesco, para reagir à situação.

No auge dos seus 76 anos, Renata surpreendeu o público presente na peça de teatro "Manifesto Transpofágico", apresentada na última segunda-feira (8), no Rio de Janeiro. A descoberta aconteceu durante um momento de interação, em que a atriz trans Renata Carvalho questionou quem da plateia se identificava bissexual. Assim, a atriz Renata Sorrah se pronunciou erguendo as mãos.