Capa do Estado de Minas em homenagem a Rita Lee repercute na web

Capa da edição do jornal desta quarta-feira comovu os fãs (foto: Capa Estado de Minas)

A capa da edição impressa do Estado de Minas desta quarta-feira (10/05) homenageia Rita Lee que morreu na última segunda-feira (8/5). Nas redes sociais os leitores do jornal se emocionaram com a imagem da artista, que já deixa saudades.





Com a citação, na manchete, de versos de dois sucessos da cantora, "Agora só falta você" e "Saúde", os fãs sentiram a nostalgia de dançar aos sucessos da “Rainha do rock”.





A página principal dá destaque a ilustração do cartunista Quinho, que retratou diversas fases da estrela da música brasileira.





"A ilustração representa de forma simples a trajetória da Rita Lee.

É uma artista cuja brilhante carreira foi resultado de talento e muita atitude, como todo bom ícone do rock.

A parte central se baseia na manchete (ela fez um monte de gente feliz) então no reflexo dos óculos aparece o público se divertindo.

Pra enlaçar toda essa celebração, uma fita cor de rosa choque percorre livremente todo o desenho, simbolizando além da letra de uma música icônica da sua carreira, a representatividade feminina da artista." Disse o ilustrador, sobre sua arte.





Nos comentários do Twitter, Instagram e Facebook, fãs de Rita se emocionaram com a homenagem, fazendo comentários como:

“ Belíssima Capa: Emocionante e de tocar nossos Corações! Parabéns! Gratidão”, “Viva a padroeira cultural da liberdade, Rita lee” e “Rita vai deixar muita saudades”.